Во вторник, 3 ноября, в США состоятся выборы президента страны. На этот пост претендуют кандидат от Демократической партии США Джо Байден и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

#Буквы разбирались, как проходит голосование и когда ждать результаты.

Процедура голосования

На фоне пандемии коронавируса, чтобы избежать скопления желающих проголосовать непосредственно в день выборов, американцам предлагали три способа отдать голоса за того или иного кандидата. Во-первых, проголосовать по почте. Во-вторых, прийти и проголосовать на избирательных участках до дня выборов. В-третьих, проголосовать на избирательном участке непосредственно в день выборов.

Американцы на выборах голосуют за пару – президента и вице-президента.

От Демократической партии это Джо Байден и Камала Харрис. От Республиканской партии – Дональд Трамп и Майкл Пенс.

Когда будут результаты

Учитывая, что избиратели в США голосуют по-разному, подсчет голосов может затянуться. В США есть два результата: победитель по мнению общего количества проголосовавших; победитель, по мнению коллегии выборщиков. Кресло президента займет кандидат, получивший больше голосов от выборщиков. Так было в 2016 году. Тогда выборщики отдали предпочтение республиканцу Дональду Трампу.

Из-за голосования по почте бюллетени обрабатывают дольше, а значит предварительные результаты голосования могут быть известны не в ночь выборов, а только через несколько дней или недель. Если же лидерство кого-то из кандидатов будет очевидным, то может прозвучать заявление от кандидата, предварительно проигравшего выборы.

О результатах выборов можно говорить после того, как проголосуют “колеблющиеся” штаты. Из года в год население этих штатов всегда по-разному голосует за демократов и республиканцев, потому результаты невозможно спрогнозировать. Первыми, в 20:00, закончат голосовать жители Флориды. Это будет 01:00 по Киеву 4 ноября. Очень часто кандидат, выигравший во Флориде – выигрывает выборы в стране. Если Трамп выиграет в этом штате – результаты выборов сложно будет спрогнозировать.

Также стоит внимательно следить за результатами в крупных штатах, где голоса выборщиков распределят по принципу “победитель получает все”. Это такие штаты, как Техас, Джорджия, Огайо, Айова, Аризона и Северная Каролина. Также важные штаты – Мичиган, Висконсин и Пенсильвания.

Возможно ли повторение истории 2016 года?!

В 2016 году общенациональные опросы указывали на то, что кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон – уверенный лидер на президентских выборах. Но за несколько дней до выборов все изменилось из-за “вброса” о взломе ее почтового ящика. Большинство американцев тогда проголосовали за Клинтон, но выборщики поддержали Трампа.

В этот раз, до пандемии коронавируса, у Трампа были уверенные лидирующие позиции во всех опросах. Но с начала эпидемии коронавируса в США, массовой безработицей, финансовым кризисом, убийством Джорджа Флойда, запретом абортов и так далее – его рейтинг и шансы на победу на президентских выборах значительно снизились.

Большинство опросов предсказывают победу Байдена, точно так же, как и победу Клинтон.

Пока нет никаких признаков позднего всплеска поддержки Трампа среди неопределившихся, как это произошло в 2016 году.

В 2020 году эти избиратели, похоже, в основном уже приняли решение.

Подсчет голосов

По процедуре, подсчет голосов состоится 4 ноября. Но в разных штатах правила отличаются. Так, в некоторых штатах разрешено обрабатывать бюллетени, полученные по почте после закрытия участков. В некоторых – нет.

Когда штат подсчитал все голоса – губернатор готовит “Свидетельство о подтверждении голосования”. В нем прописывают имена выборщиков от штата, а также – общий результат голосования. Одно свидетельство направляют архивариусу США, а шесть – передают на коллегию выборщиков.

Результаты нужно подсчитать до 8 декабря. До этой даты можно считать голоса, а также участвовать в каких-либо судебных процессах, касающихся подсчета голосов. Окончательный результат голосования в штате нужно огласить за шесть дней до собрания коллегии выборщиков.

14 декабря проходит голосование Коллегии выборщиков. Они собираются вместе и голосуют в своих штатах и округе Колумбия. Они голосуют непосредственно на участках, заполняя бумажные бюллетени. Выборщики заполняют по два бюллетеня: за президента и за вице-президента.

Их голоса подсчитывают и заполняют два списка: голоса за президента и голоса за вице-президента. Их вносят в сертификаты, которые отправляют: президенту США, вице-президенту США (в Сенат), два государственному секретарю, два архивариусу и один окружному судье.

Сертификаты необходимо доставить до 23 декабря.

Если в этом году будет задержка, то сертификаты можно подать до 1 января, а голосование выборщиков провести 2 января.

Официальное объявление результатов выборов

6 января 2021 года состоится заседание Конгресса по подсчету голосов. В результате заседания будет объявлен результат выборов. Для этого Сенат и Палата представителей собирается в 13:00 (20:00 по Киеву) в Капитолии, чтобы подсчитать результаты голосования выборщиков и объявить результаты.

Вице-президент председательствует в Сенате. Он передает полученные сертификаты от губернаторов счетной комиссии. Те обрабатывают результаты и передают вице-президенту конверт, в котором указано, кто из кандидатов набрал больше 270 голосов выборщиков. Этот кандидат и становится новым президентом США.

Инаугурация президента США

20 января 2021 года состоится инаугурация президента. В этот день официально должны быть назначены президент и вице-президент.

Двадцатая поправка Конституции США установила дату инаугурации 20 января, начиная с 1937 года.