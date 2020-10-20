Такое количество проголосовавших объясняют мерами безопасности на фоне пандемии.
По предварительный подсчетам, в 44 американских штатах и Вашингтоне свои голоса на выборах отдали 29,6 миллионов американцев. Они голосовали по почте или на избирательных участках досрочно.
Это на 21% больше, чем в 2016 году (имеется в виду досрочное голосование). Тогда на выборах президента США проголосовали 136,6 млн граждан. Из них 5,9 млн – досрочно.
Из тех, кто проголосовали досрочно, около 54% бюллетеней были получены от сторонников Демократической партии, а 25% – от сторонников республиканцев.
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Нынешний американский президент Дональд Трамп не раз критиковал возможность досрочного голосования и голосования по почте. Он заявлял, что это возможность для фальсификации результатов выборов.
При этом представители демократов призывают американцев голосовать досрочно.
- Напомним, 29 сентября состоялись первые дебаты между Трампом и Байденом. Во время дебатов кандидаты все время перебивали друг друга, а Байден позволил себе некоторые грубые высказывания.
- #Буквы рассказывали о ключевых тезисах дебатов.
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