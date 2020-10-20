В США около 30 миллионов американцев уже воспользовались своим правом досрочно проголосовать на президентских выборах. Это рекордный показатель.

Такое количество проголосовавших объясняют мерами безопасности на фоне пандемии.

По предварительный подсчетам, в 44 американских штатах и Вашингтоне свои голоса на выборах отдали 29,6 миллионов американцев. Они голосовали по почте или на избирательных участках досрочно.

Это на 21% больше, чем в 2016 году (имеется в виду досрочное голосование). Тогда на выборах президента США проголосовали 136,6 млн граждан. Из них 5,9 млн – досрочно.

Из тех, кто проголосовали досрочно, около 54% бюллетеней были получены от сторонников Демократической партии, а 25% – от сторонников республиканцев.

Нынешний американский президент Дональд Трамп не раз критиковал возможность досрочного голосования и голосования по почте. Он заявлял, что это возможность для фальсификации результатов выборов.

При этом представители демократов призывают американцев голосовать досрочно.