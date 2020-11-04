Выборы в США: Трамп лидирует после первых подсчетов голосов

Об этом сообщает телеканал Fox News.
Кандидат от Демократической партии Джо Байден набирает в этом штате 32,6%.
Отмечается, что Трамп также лидирует по первым подсчетам в штате Нью-Гемпшир.
В штате Кентукки лидирует Байден – 49,9%, у Трампа – 48,6%. Обработано около 13% голосов.
Ранее #Буквы рассказывали, что специальные рабочие баррикадируют Белый дом накануне президентских выборов в США.
- Во вторник, 3 ноября, в США выборы президента страны. На этот пост претендуют кандидат от Демократической партии США Джо Байден и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. #Буквы разбирались, как проходит голосование и когда ждать результаты.
- О ходе голосования читайте в материале #Букв.