Выборы в США: Трамп лидирует после первых подсчетов голосов

Кандидат от Республиканской партии, президент США Дональд Трамп ожидаемо лидирует на выборах главы государства в штате Индиана, набирая 65,7% голосов после подсчета 4% бюллетеней.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден набирает в этом штате 32,6%.

Отмечается, что Трамп также лидирует по первым подсчетам в штате Нью-Гемпшир.

В штате Кентукки лидирует Байден – 49,9%, у Трампа – 48,6%. Обработано около 13% голосов.