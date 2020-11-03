Действующий президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп похвастался в соцсетях видеозаписью из Нигерии, где провели мероприятие в его поддержку.

Соответствующий пост появился в Twitter– аккаунте президента.

“Парад для меня в Нигерии, которая честь”, – написал он и добавил видео с мероприятия.

В ролике можно увидеть людей, которые идут по улице с плакатами “Трамп 2020”, а также флагами США, Нигерии, Франции и Израиля.

Участники акции танцуют, поют песни, некоторые играют на музыкальных инструментах.

A parade for me in Nigeria, a great honor! pic.twitter.com/EHiSQMFvSZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

Примечательно, что видео было сделано еще 25 октября. Как сообщает NY Post, люди, принявшие в мероприятии участие, являются прихожанами церкви Living Christ Mission Inc.

Кроме того, вскоре после того, как Трамп опубликовал пост о Нигерии, он также распространил видео с похожего мероприятия амишей.