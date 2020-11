Соответствующий пост появился в Twitter– аккаунте президента.

“Парад для меня в Нигерии, которая честь”, – написал он и добавил видео с мероприятия.

В ролике можно увидеть людей, которые идут по улице с плакатами “Трамп 2020”, а также флагами США, Нигерии, Франции и Израиля.

Участники акции танцуют, поют песни, некоторые играют на музыкальных инструментах.

A parade for me in Nigeria, a great honor! pic.twitter.com/EHiSQMFvSZ

