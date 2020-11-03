Соответствующий пост появился в Twitter– аккаунте президента.
“Парад для меня в Нигерии, которая честь”, – написал он и добавил видео с мероприятия.
В ролике можно увидеть людей, которые идут по улице с плакатами “Трамп 2020”, а также флагами США, Нигерии, Франции и Израиля.
Участники акции танцуют, поют песни, некоторые играют на музыкальных инструментах.
A parade for me in Nigeria, a great honor! pic.twitter.com/EHiSQMFvSZ
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020
Примечательно, что видео было сделано еще 25 октября. Как сообщает NY Post, люди, принявшие в мероприятии участие, являются прихожанами церкви Living Christ Mission Inc.
Кроме того, вскоре после того, как Трамп опубликовал пост о Нигерии, он также распространил видео с похожего мероприятия амишей.
- Во вторник, 3 ноября, в США выборы президента страны. На этот пост претендуют кандидат от Демократической партии США Джо Байден и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. #Буквы разбирались, как проходит голосование и когда ждать результаты.
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