Об этом свидетельствуют данные The New York Times.

По последним данным, Трамп опережает Байдена в Пенсильвании почти на 354 тысяч голосов или 5,9%. Трампа поддержали 52,3% избирателей, Байдена – 46,4%.

Но в этом штате все не так однозначно. Еще не посчитано 17% голосов, но это те, кто голосовал по почте, к чему больше склонны демократы. К тому же разрыв между кандидатами стремительно уменьшается в течение дня. Еще несколько часов назад отрыв был почти 470 тысяч голосов.

Для пересчета осталось более 1,4 млн заочных голосов. В то же время продолжается поступления бюллетеней, которые были задержаны почтовой службой. Чиновники ожидают, что голоса будут посчитаны до пятницы, 6 ноября.

По словам секретаря штата Кэти Буквар, пока посчитано около половины голосов избирателей, голосовавших досрочно, но “миллионы голосов [по почте], которые надо посчитать, остаются”.

Pennsylvania Secretary of State Kathy Boockvar said 'there are still millions of ballots left to be counted' https://t.co/TzsimzOa74 #Election2020 pic.twitter.com/8ivu2cxbmN

— Reuters (@Reuters) November 4, 2020