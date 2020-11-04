В штате Пенсильвании, где на кону 20 голосов выборщиков, задерживается подсчет результатов голосования. Половина бюллетеней голосовавших досрочно не обработана.

Об этом свидетельствуют данные The New York Times.

По последним данным, Трамп опережает Байдена в Пенсильвании почти на 354 тысяч голосов или 5,9%. Трампа поддержали 52,3% избирателей, Байдена – 46,4%.

Но в этом штате все не так однозначно. Еще не посчитано 17% голосов, но это те, кто голосовал по почте, к чему больше склонны демократы. К тому же разрыв между кандидатами стремительно уменьшается в течение дня. Еще несколько часов назад отрыв был почти 470 тысяч голосов.

Для пересчета осталось более 1,4 млн заочных голосов. В то же время продолжается поступления бюллетеней, которые были задержаны почтовой службой. Чиновники ожидают, что голоса будут посчитаны до пятницы, 6 ноября.

По словам секретаря штата Кэти Буквар, пока посчитано около половины голосов избирателей, голосовавших досрочно, но “миллионы голосов [по почте], которые надо посчитать, остаются”.

Pennsylvania Secretary of State Kathy Boockvar said 'there are still millions of ballots left to be counted' https://t.co/TzsimzOa74 #Election2020 pic.twitter.com/8ivu2cxbmN — Reuters (@Reuters) November 4, 2020

У Дональда Трампа уже успели отреагировать на стремительное уменьшение отрыва между кандидатами. Адвокат президента Руди Джулиани следует в город Филадельфия, на которую ставят демократы, поскольку там якобы происходит “массовый обман”.

“По дороге в Филадельфию с юридической командой. Массовый обман. Дональд Трамп поднялся до 550 тысяч голосов, когда посчитано 75%. Не позволим демократам Филадельфии украсть!”, – заявил он.

En route to Philadelphia with legal team. Massive cheating.@realDonaldTrump up by 550,000 with 75% counted. Will not let Philly Democrat hacks steal it! — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) November 4, 2020