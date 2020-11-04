Об этом свидетельствуют данные The New York Times.

По последним данным, Трамп опережает Байдена в Пенсильвании почти на  354 тысяч голосов или 5,9%. Трампа поддержали 52,3% избирателей, Байдена – 46,4%.

Но в этом штате все не так однозначно. Еще не посчитано   17% голосов, но это те,  кто голосовал по почте, к чему больше склонны демократы. К тому же разрыв между кандидатами стремительно уменьшается в течение дня. Еще несколько часов назад отрыв был почти 470 тысяч голосов.

Для пересчета осталось более 1,4 млн заочных голосов. В то же время продолжается поступления бюллетеней, которые были задержаны почтовой службой. Чиновники ожидают, что голоса будут посчитаны до пятницы, 6 ноября.

По словам секретаря штата Кэти Буквар, пока посчитано около половины голосов избирателей, голосовавших досрочно, но “миллионы голосов [по почте], которые надо посчитать, остаются”.

У  Дональда Трампа уже успели отреагировать на стремительное уменьшение отрыва между кандидатами. Адвокат президента Руди Джулиани следует в город Филадельфия, на которую ставят демократы, поскольку там якобы происходит “массовый обман”.

“По дороге в Филадельфию с юридической командой. Массовый обман. Дональд Трамп поднялся до 550 тысяч голосов, когда посчитано 75%. Не позволим демократам Филадельфии украсть!”, – заявил он.

Напомним, Джо Байден победил Дональда Трампа в шатком штате Висконсин, получив поддержку 237 выборщиков из 270 необходимых для победы.

В штабе президента США Дональда Трампа уже заявили, что запросят  пересчета голосов в штате Висконсин.

Кроме того, кампания Трампа требует остановить подсчет голосов в Мичигане.