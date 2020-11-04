Об этом свидетельствуют данные The New York Times.
По последним данным, Трамп опережает Байдена в Пенсильвании почти на 354 тысяч голосов или 5,9%. Трампа поддержали 52,3% избирателей, Байдена – 46,4%.
Но в этом штате все не так однозначно. Еще не посчитано 17% голосов, но это те, кто голосовал по почте, к чему больше склонны демократы. К тому же разрыв между кандидатами стремительно уменьшается в течение дня. Еще несколько часов назад отрыв был почти 470 тысяч голосов.
Для пересчета осталось более 1,4 млн заочных голосов. В то же время продолжается поступления бюллетеней, которые были задержаны почтовой службой. Чиновники ожидают, что голоса будут посчитаны до пятницы, 6 ноября.
По словам секретаря штата Кэти Буквар, пока посчитано около половины голосов избирателей, голосовавших досрочно, но “миллионы голосов [по почте], которые надо посчитать, остаются”.
Pennsylvania Secretary of State Kathy Boockvar said 'there are still millions of ballots left to be counted' https://t.co/TzsimzOa74 #Election2020 pic.twitter.com/8ivu2cxbmN
— Reuters (@Reuters) November 4, 2020
У Дональда Трампа уже успели отреагировать на стремительное уменьшение отрыва между кандидатами. Адвокат президента Руди Джулиани следует в город Филадельфия, на которую ставят демократы, поскольку там якобы происходит “массовый обман”.
“По дороге в Филадельфию с юридической командой. Массовый обман. Дональд Трамп поднялся до 550 тысяч голосов, когда посчитано 75%. Не позволим демократам Филадельфии украсть!”, – заявил он.
En route to Philadelphia with legal team.
Massive cheating.@realDonaldTrump up by 550,000 with 75% counted.
Will not let Philly Democrat hacks steal it!
— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) November 4, 2020
Напомним, Джо Байден победил Дональда Трампа в шатком штате Висконсин, получив поддержку 237 выборщиков из 270 необходимых для победы.
В штабе президента США Дональда Трампа уже заявили, что запросят пересчета голосов в штате Висконсин.
Кроме того, кампания Трампа требует остановить подсчет голосов в Мичигане.
- Подсчет голосов продолжается еще в 6 штатах. О ситуации в них – читайте в материале.