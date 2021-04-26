У справі про вибух у житловому будинку на Позняках у Києві повідомлено про підозру п’ятьом службовцям АТ "Київгаз".

Про це повідомила пресслужба Офіса генерального прокурора.

Так, повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей, першому заступнику голови правління АТ “Київгаз” та ще чотирьом службовим особам акціонерного товариства – трьом головним інженерам Управлінь експлуатації газового господарства та начальнику служби охорони праці (ч. 2 ст. 272 КК України).

Відповідно до висновку комплексної судової експертизи, службові особи АТ “Київгаз” під час здійснення повірки побутових лічильників газу у будинку по вул. Соломії Крушельницької допустили порушення вимог ряду нормативно-правових актів в частині встановлення технологічної перемички – байпасу у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу. В результаті цих порушень 21 червня 2020 року відбувся вибух газу, що призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, загибелі 5 людей та травмування 3.

Крім того, внаслідок втрати житла мешканцям будинку заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 млн грн.

Фото: Офіс генпрокурора

Наразі також вживаються заходи щодо заочного повідомлення про підозру ще одній особі, яка з серпня 2020 року знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України.

Вибух на Крушельницької

21 червня о 10:00 в десятиповерховому будинку на вул. Крушельницької у Києві стався потужний вибух, внаслідок якого пошкоджено перекриття кількох поверхів. Незабаром стало відомо про загибель однієї жінки. Пізніше кількість жертв зросла до трьох. На місці ліквідації наслідків вибуху загалом рятувальники знайшли тіла 5 загиблих.

Внаслідок вибуху без житла залишилися 40 сімей. Для них було закуплено квартири, за словами Глави держави — не бюджетним коштом.

25 червня Президент України Володимир Зеленський передав перші 12 сертифікатів на квартири жителям постраждалого через вибух будинку.

13 серпня всі родини, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку на Позняках в Києві, отримали сертифікати на нові квартири.

Київська влада готова виділити 30 млн гривень мешканцям будинку по вул. Крушельницької, де напередодні стався вибух.

Ці кошти мають піти на виконання ремонту у виділених квартирах.