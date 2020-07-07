Covid-19 Украина

обновлено 07.07.2020 в 16:02

Всего:

49607(+564)

Болеют:

26131(+564)

Выздоровели:

22193(+490)

Умерло:

1283(+21)

16:59 В Ровенской области ослабили карантин: откроются спортзалы и детсады
16:46 Tesla продает красные шорты по 69,420 долларов: ирония от Илона Маска
16:45 Эстония передала Украине несколько тысяч пистолетов
16:28 Кто такая «слуга народа» Ирина Верещук: биография, декларация, скандалы
16:09 Взрыв дома на Позняках: Киев выделил 20 млн грн на ремонт и обустройство новых квартир
15:59 В Одессе СБУ разоблачила похитителей людей
15:55 В МИД предлагают не продавать билеты в страны, куда украинцам запрещен въезд
15:36 Завтра жара по всей Украине спадет
15:28 В Румынии оштрафовали двух депутатов за отказ надеть маски в общественном месте
15:18 В Украине могут разрешить дистанционно проходить теорию в автошколах
Партнерский материал
15:05 Стала известна программа онлайн-конференции CASES
15:02 Евросоюз предоставил Украине транш в размере 11,5 млн евро
14:47 В Киеве из-за утечки газа эвакуировали жителей девятиэтажки
14:42 В Крыму оккупанты задерживают крымских татар
Партнерский материал
14:32 10-12 июля в Ивано-Франковской области стартуют экстремальные 32-часовые гонки IF-race
14:26 Дубинский создал пробку на Южном мосту, снимая ролик для своей предвыборной кампании
14:11 Нардеп обратилась к ГБР с требованием открыть дело из-за политического давления на Смолия
13:53 Буславец объяснила, почему укрепилась зеленая электроэнергия
13:48 В Новой Зеландии продолжатся съемки сериала «Властелин колец»
13:20 Суд разрешил называть Шария «кремлевским проектом» и блогером, которого «используют его российские хозяева», – Лещенко
13:14 Буславец заявила, что она рождена под знаком рыб, поэтому верит интуиции и так подбирает кадры
13:12 Пэрис Хилтон идет в президенты
Партнерский материал
12:57 Что украинцы стали чаще покупать в июне
12:53 В России по подозрению в госизмене задержали экс-журналиста «Коммерсанта»
12:48 Во Франции сформировали новое правительство
12:06 Далай-лама выпустил дебютный альбом
12:03 Мадонна опубликовала откровенное фото с костылем
12:01 Помпео сравнил действия Китая с цензурой в романе Оруэлла
11:55 В Украине девять областей не готовы к ослаблению карантина
11:37 США рассматривают возможность блокировки TikTok, – Помпео

Взрыв дома на Позняках: Киев выделил 20 млн грн на ремонт и обустройство новых квартир

Киевский городской совет поддержал решение о выделении 20 миллионов гривен на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на Позняках, где произошел взрыв.

Вторник, 7 июля 2020, 16:09

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

“Средства получат 40 семей, оставшихся без жилья. Речь идет о том, чтобы обеспечить людям ремонт и необходимую мебель и бытовую технику в новые квартиры, которые пообещал предоставить Офис президента”, – отметил он.

В частности, на ремонт город выделит средства в расчете 2925 грн за метр квадратный. Для приобретения минимально необходимой бытовой техники и мебели сумма помощи составит: для двухкомнатной квартиры – 124 тысяч гривен; для трехкомнатной квартиры – 140 тысяч грн.

Кличко также добавил, что материальную помощь от города – от 50 до 100 тысяч гривен – получили уже 30 пострадавших. И в ближайшие дни, выплаты получат все. Кроме того, фонд “Будущее Киев” предоставил по 2,5 тысячи гривен пострадавшим жителям на восстановление документов.

Читайте также:

Ключи от президента: кто помог Зеленскому с квартирами и почему потерпевшие не слишком рады

Напомним, 21 июня в 10:00 в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой в Киеве произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены перекрытия нескольких этажей. Вскоре стало известно о гибели одной женщины. Позже количество жертв возросло до трех. На месте ликвидации последствий взрыва в общем спасатели нашли тела 5 погибших.

Часть пострадавших жителей многоэтажки на Позняках отселили в школу-интернат.

Теги: квартиры, Киев, Киевсовет, Кличко

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться