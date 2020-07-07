Взрыв дома на Позняках: Киев выделил 20 млн грн на ремонт и обустройство новых квартир

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
“Средства получат 40 семей, оставшихся без жилья. Речь идет о том, чтобы обеспечить людям ремонт и необходимую мебель и бытовую технику в новые квартиры, которые пообещал предоставить Офис президента”, – отметил он.
В частности, на ремонт город выделит средства в расчете 2925 грн за метр квадратный. Для приобретения минимально необходимой бытовой техники и мебели сумма помощи составит: для двухкомнатной квартиры – 124 тысяч гривен; для трехкомнатной квартиры – 140 тысяч грн.
Кличко также добавил, что материальную помощь от города – от 50 до 100 тысяч гривен – получили уже 30 пострадавших. И в ближайшие дни, выплаты получат все. Кроме того, фонд “Будущее Киев” предоставил по 2,5 тысячи гривен пострадавшим жителям на восстановление документов.
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Напомним, 21 июня в 10:00 в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой в Киеве произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены перекрытия нескольких этажей. Вскоре стало известно о гибели одной женщины. Позже количество жертв возросло до трех. На месте ликвидации последствий взрыва в общем спасатели нашли тела 5 погибших.
Часть пострадавших жителей многоэтажки на Позняках отселили в школу-интернат.
- 25 июня Президент Украины Владимир Зеленский передал первые 12 сертификатов на квартиры жителям пострадавшего из-за взрыва дома. Всего будет закуплено 40 квартир. По словам Главы государства, закупки производятся не за счет средств государственного бюджета.
- Киевские власти готовы выделить 30 млн гривен жителям дома по ул. Крушельницкой, где накануне произошел взрыв. Деньги пойдут на решение квартирного вопроса жителей.
- Эти средства должны пойти на выполнение в выделенных квартирах ремонта.