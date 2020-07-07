Взрыв дома на Позняках: Киев выделил 20 млн грн на ремонт и обустройство новых квартир

Киевский городской совет поддержал решение о выделении 20 миллионов гривен на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на Позняках, где произошел взрыв.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

“Средства получат 40 семей, оставшихся без жилья. Речь идет о том, чтобы обеспечить людям ремонт и необходимую мебель и бытовую технику в новые квартиры, которые пообещал предоставить Офис президента”, – отметил он.

В частности, на ремонт город выделит средства в расчете 2925 грн за метр квадратный. Для приобретения минимально необходимой бытовой техники и мебели сумма помощи составит: для двухкомнатной квартиры – 124 тысяч гривен; для трехкомнатной квартиры – 140 тысяч грн.

Кличко также добавил, что материальную помощь от города – от 50 до 100 тысяч гривен – получили уже 30 пострадавших. И в ближайшие дни, выплаты получат все. Кроме того, фонд “Будущее Киев” предоставил по 2,5 тысячи гривен пострадавшим жителям на восстановление документов.