Взрыв дизельного бака в Бейруте: 4 человека погибли, десятки пострадали — фото, видео

Об этом сообщает Национальное агентство новостей (NNA) министерства информации Ливана.

Вечером пятницы, 9 октября, в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. По предварительной информации, взорвалась цистерна с дизельным топливом в местной пекарне. В результате взрыва произошел масштабный пожар.

🌐 World Newz 🌐 Local media are reporting an explosion in Tarik Jdide, allegedly of a fuel tank at a bakery. #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/WnbeJldEpd

