Взрыв дизельного бака в Бейруте: 4 человека погибли, десятки пострадали — фото, видео

В Бейруте, столице Ливана, произошел мощный взрыв. В результате происшествия погибли четыре человека, десятки пострадали.

Об этом сообщает Национальное агентство новостей (NNA) министерства информации Ливана.

Вечером пятницы, 9 октября, в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. По предварительной информации, взорвалась цистерна с дизельным топливом в местной пекарне. В результате взрыва произошел масштабный пожар.

🌐 World Newz 🌐 Local media are reporting an explosion in Tarik Jdide, allegedly of a fuel tank at a bakery. #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/WnbeJldEpd — BreakinNewz (@BreakinNewz01) October 9, 2020

Сначала в ливанском Красном Кресте сообщали, что жертв взрыва нет, однако десятки человек были госпитализированы после вдыхания большого количества дыма. Жители ближайших домов были эвакуированы.

Местные власти обратились к жителям города с просьбой не подходить к месту трагедии и не мешать работе спасателей.

Впоследствии стало известно, что при взрыве погибли 4 человека.

انفجار #الطريق_الجديدة: ارتفاع عدد الضحايا الى ٤ وعدد من الجرحى من جراء انفجار خزان للمازوت — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) October 9, 2020