Covid-19 Украина

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Взрыв дизельного бака в Бейруте: 4 человека погибли, десятки пострадали — фото, видео

В Бейруте, столице Ливана, произошел мощный взрыв. В результате происшествия погибли четыре человека, десятки пострадали.

Суббота, 10 октября 2020, 00:01

Об этом сообщает Национальное агентство новостей (NNA) министерства информации Ливана.

Вечером пятницы, 9 октября, в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. По предварительной информации, взорвалась цистерна с дизельным топливом в местной пекарне. В результате взрыва произошел масштабный пожар.

Сначала в ливанском Красном Кресте сообщали, что жертв взрыва нет, однако десятки человек были госпитализированы после вдыхания большого количества дыма. Жители ближайших домов были эвакуированы.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Местные власти обратились к жителям города с просьбой не подходить к месту трагедии и не мешать работе спасателей.

Фото: соцсети

Впоследствии стало известно, что при взрыве погибли 4 человека.

  • 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар и сильные взрывы. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города были усеяны обломками зданий и стеклом.
  • Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.
  • В результате взрывов погиб один гражданин Украины – 32-летний Уильям Азар. В момент трагического происшествия он вышел из офиса компании KPMG, чтобы ехать домой.
Теги: Бейрут, Бейрут, взрыв в Бейруте, Ливан

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