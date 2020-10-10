Взрыв дизельного бака в Бейруте: 4 человека погибли, десятки пострадали — фото, видео

Об этом сообщает Национальное агентство новостей (NNA) министерства информации Ливана.
Вечером пятницы, 9 октября, в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. По предварительной информации, взорвалась цистерна с дизельным топливом в местной пекарне. В результате взрыва произошел масштабный пожар.
🌐 World Newz 🌐 Local media are reporting an explosion in Tarik Jdide, allegedly of a fuel tank at a bakery. #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/WnbeJldEpd
— BreakinNewz (@BreakinNewz01) October 9, 2020
Сначала в ливанском Красном Кресте сообщали, что жертв взрыва нет, однако десятки человек были госпитализированы после вдыхания большого количества дыма. Жители ближайших домов были эвакуированы.
Местные власти обратились к жителям города с просьбой не подходить к месту трагедии и не мешать работе спасателей.
Впоследствии стало известно, что при взрыве погибли 4 человека.
انفجار #الطريق_الجديدة: ارتفاع عدد الضحايا الى ٤ وعدد من الجرحى من جراء انفجار خزان للمازوت
— Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) October 9, 2020
- 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар и сильные взрывы. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города были усеяны обломками зданий и стеклом.
- Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.
- В результате взрывов погиб один гражданин Украины – 32-летний Уильям Азар. В момент трагического происшествия он вышел из офиса компании KPMG, чтобы ехать домой.