Об этом рассказал сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он уточнил, что по состоянию на 6 августа информации о погибших или раненых украинцах вследствие взрыва нет.
Одна гражданка Украины получила незначительные телесные повреждения.
“По состоянию на 9:00 утра 6 августа погибших или пострадавших граждан Украины в результате взрыва в Ливане нет. В посольство Украины обратились три украинские семьи с сообщениями о значительном повреждении их жилищ вследствие взрыва. Одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях, которые она получила”, – отметил Кулеба.
Он заверил, что посольство Украины в Ливане предоставит всю необходимую поддержку украинским гражданам.
“Есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи. Мы сейчас работаем над решением этого вопроса”, – подчеркнул министр.
Он проинформировал, что украинская община в Ливане насчитывает 5 тысяч человек. По словам Кулебы, с точки зрения безопасности, удалось избежать значительных жертв.
“Мы считаем, что с точки зрения безопасности украинских граждан, удалось избежать масштабных жертв, что очень положительно. В целом наша система контроля и помощи гражданам в трудных ситуациях сработала. Мы сейчас со всеми установили связь и работаем над решением их проблем”, – заявил глава МИД.
(На видео – с 5:00)
- Во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.
- Премьер-министр Ливана Хассан Диаб объявил среду, 5 августа, национальным днем траура по жертвам взрыва в бейрутском порту.
- Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.
- Украина предложила оказать помощь Ливану в связи с масштабным взрывом в порту Бейрута, который произошел 4 августа.