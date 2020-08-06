В Бейруте (Ливан) 30 украинцев обратились в посольство Украины с просьбой о небольшой финансовой помощи.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он уточнил, что по состоянию на 6 августа информации о погибших или раненых украинцах вследствие взрыва нет.

Одна гражданка Украины получила незначительные телесные повреждения.

“По состоянию на 9:00 утра 6 августа погибших или пострадавших граждан Украины в результате взрыва в Ливане нет. В посольство Украины обратились три украинские семьи с сообщениями о значительном повреждении их жилищ вследствие взрыва. Одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях, которые она получила”, – отметил Кулеба.

Он заверил, что посольство Украины в Ливане предоставит всю необходимую поддержку украинским гражданам.

“Есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи. Мы сейчас работаем над решением этого вопроса”, – подчеркнул министр.

Он проинформировал, что украинская община в Ливане насчитывает 5 тысяч человек. По словам Кулебы, с точки зрения безопасности, удалось избежать значительных жертв.

“Мы считаем, что с точки зрения безопасности украинских граждан, удалось избежать масштабных жертв, что очень положительно. В целом наша система контроля и помощи гражданам в трудных ситуациях сработала. Мы сейчас со всеми установили связь и работаем над решением их проблем”, – заявил глава МИД.

(На видео – с 5:00)