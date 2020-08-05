Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что ущерб из-за взрыва в порту столицы составляет от 3 до 5 миллиардов долларов. Более 300 тыс. человек остались без жилья.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

“Я думаю, что сейчас от 250 000 до 300 000 человек остались без крыши над головой”, – сказал Аббуд.

По его словам, инженеры и технические группы еще не провели официальную оценку, но взрывная волна, похоже, повредила половину города.

Стоит отметить, что число жертв масштабного взрыва в ливанской столице Бейруте возросло до 113 человек.