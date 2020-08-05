Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
“Я думаю, что сейчас от 250 000 до 300 000 человек остались без крыши над головой”, – сказал Аббуд.
По его словам, инженеры и технические группы еще не провели официальную оценку, но взрывная волна, похоже, повредила половину города.
Стоит отметить, что число жертв масштабного взрыва в ливанской столице Бейруте возросло до 113 человек.
- Во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.
- Премьер-министр Ливана Хассан Диаб объявил среду, 5 августа, национальным днем траура по жертвам взрыва в бейрутском порту.
- По состоянию на утро 5 августа сообщалось, что от мощного взрыва в Бейруте погибли по меньшей мере 78 человек, еще около 4000 человек ранены.
- Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.
- Украина предложила оказать помощь Ливану в связи с масштабным взрывом в порту Бейрута.