Взрыв в Бейруте: Украина отправила гуманитарную помощь Ливану

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Гуманитарную помощь будут сопровождать нацгвардейцы и спасатели. Масса груза составляет пять тонн, 8 миллионов 450 тысяч гривен на нее Правительство выделило из резервного фонда.
Чрезвычайный и Полномочный посол в Ливане Игорь Осташ отметил, что на сегодняшний день более 4000 украинских семей проживает в Ливане. При взрыве пострадали более 20 семей, все они ждут помощи и поддержки.
Гуманитарный груз прибудет в Ливан около 12:30. Его встретит Министерство обороны Ливана, которое уже и будет распределять продукты и медикаменты по потребностям.
- 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар и сильные взрывы. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города были усеяны обломками зданий и стеклом.
- Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.
- В результате взрывов погиб один гражданин Украины – 32-летний Уильям Азар. В момент трагического происшествия он вышел из офиса компании KPMG, чтобы ехать домой.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым распорядился предоставить гуманитарную помощь Ливану.