Взрыв в Бейруте: Украина отправила гуманитарную помощь Ливану

Украина направила в столицу Ливана Бейрут, где 4 августа произошел масштабный взрыв, 5 тонн гуманитарной помощи, среди которой - медикаменты и продовольствие.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Гуманитарную помощь будут сопровождать нацгвардейцы и спасатели. Масса груза составляет пять тонн, 8 миллионов 450 тысяч гривен на нее Правительство выделило из резервного фонда.

Чрезвычайный и Полномочный посол в Ливане Игорь Осташ отметил, что на сегодняшний день более 4000 украинских семей проживает в Ливане. При взрыве пострадали более 20 семей, все они ждут помощи и поддержки.

Гуманитарный груз прибудет в Ливан около 12:30. Его встретит Министерство обороны Ливана, которое уже и будет распределять продукты и медикаменты по потребностям.