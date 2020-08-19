Covid-19 Украина

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Взрыв в Бейруте: Украина отправила гуманитарную помощь Ливану

Украина направила в столицу Ливана Бейрут, где 4 августа произошел масштабный взрыв, 5 тонн гуманитарной помощи, среди которой - медикаменты и продовольствие.

Среда, 19 августа 2020, 11:31

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Гуманитарную помощь будут сопровождать нацгвардейцы и спасатели. Масса груза составляет пять тонн, 8 миллионов 450 тысяч гривен на нее Правительство выделило из резервного фонда.

Чрезвычайный и Полномочный посол в Ливане Игорь Осташ отметил, что на сегодняшний день более 4000 украинских семей проживает в Ливане. При взрыве пострадали более 20 семей, все они ждут помощи и поддержки.

Гуманитарный груз прибудет в Ливан около 12:30. Его встретит Министерство обороны Ливана, которое уже и будет распределять продукты и медикаменты по потребностям.

Фото: МВД

  • 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар и сильные взрывы. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города были усеяны обломками зданий и стеклом.
  • Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.
  • В результате взрывов погиб один гражданин Украины – 32-летний Уильям Азар. В момент трагического происшествия он вышел из офиса компании KPMG, чтобы ехать домой.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым распорядился предоставить гуманитарную помощь Ливану.
Теги: загиблі, Бейрут, взрыв, гуманітарна допомога, МВД, пострадавшие, Украина, Ливан

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