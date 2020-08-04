Стало известно, что масштабный взрыв в порту Бейрута, унесшего жизни более 70 человек, мог произойти из-за "опасный состав" с аммиачной селитрой. Власти начали расследование происшествия.

Об этом сообщают #Буквы.

Как стало известно ранее, во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Большие столбы красного дыма было видно во всем городе. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.

Вследствие масштабного взрыва, по последним данным, погибли не менее 70 человек. Более 3700 местных жителей и членов экипажа судов, находящихся в порту, пострадали. Среди них более 60 человек находятся в критическом состоянии.

О возможных причинах самого масштабного за последнее время взрыва ливанские власти проинформировали не сразу. Заявления по этому поводу были противоречивыми. Так, сначала государственное информационное агентство Ливана NNA сообщало, что произошел пожар на складе взрывчатых веществ в порту, он и вызвал взрыв.

Корреспондент AFP с места происшествия сообщал, что взрывов было два. В некоторых СМИ появлялась информация о трех взрывах. Официальных комментариев по этому поводу не бело.

Впоследствии в комментариях агентству Reuters два ливанских должностных лиц подтвердили информацию о нахождении в порту склада со взрывчаткой, однако третий источник издания отмечал, что в этом районе хранились химические вещества.

CNN отмечает, что директор Главного управления безопасности в комментарии журналистам информировал, что взрыв был вызван “взрывоопасными веществами, конфискованными много лет назад”, но не предоставил дополнительных подробностей.

Такую же версию озвучивал премьер-министр Ливана Хасан Диаби. Как пишет телекомпания Al Jazeera, Диаби заявил об “опасном складе, который существует уже шесть лет, начиная с 2014 года”.

Частная телестанция LBCI Lebanon приводит цитату Диаби:

“Я не успокоюсь, пока мы не найдем человека, ответственного за случившееся, чтобы привлечь его к ответственности и строго наказать, так как недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры, около 2750 тонн, находилась на складе в течение 6 лет без принятия профилактических мер”.

Аммиачная селитра (нитрат аммония) — это неорганическое соединение, широко используется как азотсодержащее удобрение, и для изготовления взрывчатых веществ.

Этот груз якобы должен был быть доставлен в Африку в ближайшее время. Также LBCI Lebanon, ссылаясь на правоохранителей, заявила, что предварительной причиной взрыва считается проведение в порту сварочных работ.

Президент Ливана Мишель Аун подчеркнул необходимость расследовать случившееся, определить ответственных за хранение в порту горючих и взрывоопасных материалов. Высший совет обороны сформировал комиссию по расследованию, которая представит свой доклад в течение пяти дней.