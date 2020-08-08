Об этом проинформировал на своей странице в Facebook посол Украины в Ливанской Республике Игорь Осташ.
“Ему было всего 32. Он собирался жениться. Кажется, еще недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой… Страшный взрыв унес жизнь гражданина Украины Уильяма Азара. Его мать – киевлянка Наталья Азар. Выразил ей искренние соболезнования в связи с этой трагической потерей. Мы все скорбим вместе с Вами…”, – написал посол.
Факт гибели Уильяма Азара подтвердили и в консалтинговом агентстве KPMG.
6 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в посольство Украины обратились три украинские семьи с сообщениями о значительном повреждении их жилищ вследствие взрыва в порту Бейрута, который произошел 4 августа. Одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях.
30 украинцев обратились в посольство Украины с просьбой о небольшой финансовой помощи.
Кулеба также сообщил, что украинская община в Ливане насчитывает 5 тысяч человек.
- Во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар и сильные взрывы. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.
- Премьер-министр Ливана Хассан Диаб объявил среду, 5 августа, национальным днем траура по жертвам взрыва в бейрутском порту.
- Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.
- Украина предложила оказать помощь Ливану в связи с масштабным взрывом в порту Бейрута, который произошел 4 августа.