Об этом проинформировал на своей странице в Facebook посол Украины в Ливанской Республике Игорь Осташ.

“Ему было всего 32. Он собирался жениться. Кажется, еще недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой… Страшный взрыв унес жизнь гражданина Украины Уильяма Азара. Его мать – киевлянка Наталья Азар. Выразил ей искренние соболезнования в связи с этой трагической потерей. Мы все скорбим вместе с Вами…”, – написал посол.

Факт гибели Уильяма Азара подтвердили и в консалтинговом агентстве KPMG.

6 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в посольство Украины обратились три украинские семьи с сообщениями о значительном повреждении их жилищ вследствие взрыва в порту Бейрута, который произошел 4 августа. Одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях.

30 украинцев обратились в посольство Украины с просьбой о небольшой финансовой помощи.

Кулеба также сообщил, что украинская община в Ливане насчитывает 5 тысяч человек.