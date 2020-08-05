Взрыв в Бейруте: число жертв продолжает расти

От мощного взрыва в порту столицы Ливана Бейруте погибли, по меньшей мере, 78 человек, еще около 4000 человек ранены.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию министра здравоохранения страны Хамада Хасана.

“Есть множество людей, которые исчезли без вести. Люди расспрашивают в отделениях скорой помощи о своих близких, и ночью их было трудно искать, поскольку нет электричества”, – сказал Хасан.

Отмечается, что взрыв на портовых складах, был самым мощным за последние годы в Бейруте.

“То, что мы наблюдаем – это огромная катастрофа. Повсюду жертвы и раненые”, – заявил глава Красного Креста Ливана Джордж Кеттани.

Как стало известно ранее, во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Большие столбы красного дыма было видно во всем городе. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.