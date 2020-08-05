Взрыв в Бейруте: число жертв продолжает расти

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию министра здравоохранения страны Хамада Хасана.
“Есть множество людей, которые исчезли без вести. Люди расспрашивают в отделениях скорой помощи о своих близких, и ночью их было трудно искать, поскольку нет электричества”, – сказал Хасан.
Отмечается, что взрыв на портовых складах, был самым мощным за последние годы в Бейруте.
“То, что мы наблюдаем – это огромная катастрофа. Повсюду жертвы и раненые”, – заявил глава Красного Креста Ливана Джордж Кеттани.
Как стало известно ранее, во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Большие столбы красного дыма было видно во всем городе. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.
- Премьер-министр Ливана Хассан Диаб объявил среду, 5 августа, национальным днем траура по жертвам взрыва в бейрутском порту.
- Генеральный секретарь Ливанской фалангистской партии (“Катаиб”) Низар Наджарян погиб от полученных при взрыве в Бейруте ранения.