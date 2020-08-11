Об этом говорится в материале Financial Times.

Взрыв в Бейруте не только уничтожил порт, но и нанес слишком серьезный ущерб инфраструктуре страны.

Теперь ситуация как в городе, так и в стране в целом будет только ухудшаться. На данный момент жители Ливана рассказывают о дефиците тех или иных продуктов, а также от слишком высоких ценах на товары.

Через порт в Бейруте в страну попадало около 80% товаров. Теперь, когда международные суда не могут заходить в порт – в стране может начаться голод.

В проблемах страны население обвиняет власть и элиту, из-за чего продолжаются массовые протесты.

Но не только взрыв был причиной экономического кризиса в Ливане. Стоимость продуктов питания и других товаров существенно поднялась еще до взрыва в Бейруте. Теперь, когда главный порт страны уничтожен – власти рассчитывают на менее крупный порт в Триполи. Он может принимать вдвое меньше груза, чем столичный порт.

Главная проблема порта в Триполи заключается в том, что он – заброшен. С 2013 года власти так и не выделили необходимые средства для его модернизации, согласно предложенному плану. Чтобы порт заработал и принимал необходимое количество грузов – необходимо вложить около 15 миллионов долларов.

Анас Шаар, исполнительный директор компании National Flour Mills в Триполи, рассказал, что в 2013 году его компания предложила построить “современные элеваторы” вместе со швейцарским партнером, но портовые власти не выделили землю для их строительства.

Теперь в порту попросту нет складских помещений.

Власти Ливана уже заявили о том, что населению необходимо готовиться к нехватке продуктов питания, так как в ближайшее время не удастся привести сахар, рис, муку. На данный момент продуктовых запасов достаточно, но на них очень сильно выросли цены. Многие люди уже не могут себе позволить покупать продукты, значительную помощь оказывают благотворительные организации, поэтому трудно предсказать, как сложится ситуация в дальнейшем.

Напомним, министр информации Ливана Манал Абдель Самад ушла в отставку, заявив, что правительство ее страны не оправдало ожиданий ливанского народа.