Об этом в эфире телеканала “112 Украина” сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Максим Коваленко о ситуации в Бейруте.

Так, на “горячую линию” посольства в Ливане позвонила украинка и сообщила, что в результате взрыва получила незначительные травмы.

По словам Максима Коваленко, всего в Ливане находится около 4 тыс. украинцев, но эти данные уточняются, так как часть наших соотечественников выехала из страны в связи с эпидемией коронавируса.

“Сейчас все еще продолжается сбор информации, но пока от родственников не поступала информация, что кто-то пропал без вести”, – сказал Максим Коваленко.