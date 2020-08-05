Об этом в эфире телеканала “112 Украина” сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Максим Коваленко о ситуации в Бейруте.
Так, на “горячую линию” посольства в Ливане позвонила украинка и сообщила, что в результате взрыва получила незначительные травмы.
По словам Максима Коваленко, всего в Ливане находится около 4 тыс. украинцев, но эти данные уточняются, так как часть наших соотечественников выехала из страны в связи с эпидемией коронавируса.
“Сейчас все еще продолжается сбор информации, но пока от родственников не поступала информация, что кто-то пропал без вести”, – сказал Максим Коваленко.
- Во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.
- Премьер-министр Ливана Хассан Диаб объявил среду, 5 августа, национальным днем траура по жертвам взрыва в бейрутском порту.
- По состоянию на утро 5 августа сообщалось, что от мощного взрыва в Бейруте погибли по меньшей мере 78 человек, еще около 4000 человек ранены.
- Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.
- Украина предложила оказать помощь Ливану в связи с масштабным взрывом в порту Бейрута.