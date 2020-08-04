Взрыв в Бейруте: посольство Украины в Ливане просит сообщить о пострадавших

Посольство Украины в Ливане просит сообщить о пострадавших украинцев в результате сегодняшнего взрыва в столице страны Бейруте.

Соответствующая просьба размещена на странице посольства в Facebook.

“Срочное объявление !!! В связи со взрывами в порту города Бейрут 4 августа 2020, просьба ко всем, кто имеет какую-либо информацию о пострадавших гражданах Украины, звонить на круглосуточную горячую линию посольства: +09615921668”, – говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.

По данным министерства здравоохранения Ливана, погибли более 50 человек. Количество получивших ранения достигло 3 тысяч. Красный Крест Ливана сообщил, что сотни людей уже доставлены в больницы.