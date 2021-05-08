Про це повідомляє BBC.

Біля школи сталося кілька вибухів, внаслідок чого повідомили про 40 загиблих. Здебільшого померли студентки.

Це сучасна школа для дівчаток та хлопчиків, де навчання проходить у три зміни. Вибух стався під час другої зміни, коли навчаються дівчатка.

Президент Афганістану Ашраф Гані звинуватив у нападі повстанців Талібану. В Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що більшість загиблих — учні школи Саєд-уль-Шухада.

Місцеві телеканали транслювали кадри, де біля школи після вибуху розкидано портфелі та книги, а дорога залита кров’ю.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про не менше 30 ідентифікованих загиблих та 52 поранених.

Кабул залишається в стані підвищеної боєготовності після того, як минулого місяця президент США Джо Байден повідомив про цілковите виведення американських військ з території Афганістану.

Однак, поки що жодна з терористичних груп не взяла на себе відповідальність за напад. Представник Талібану Забіхулла Муджахід сказав, що вони до цього не причетні.

Протягом багатьох років в цьому ж районі було чимало вибухів — атак з боку терористичної організації ІДІЛ.