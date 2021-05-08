У Кабулі (Афганістан) сталося кілька вибухів біля середньої школи. Внаслідок інциденту 40 осіб загинули, десятки поранено.

Про це повідомляє BBC.

Біля школи сталося кілька вибухів, внаслідок чого повідомили про 40 загиблих. Здебільшого померли студентки.

Це сучасна школа для дівчаток та хлопчиків, де навчання проходить у три зміни. Вибух стався під час другої зміни, коли навчаються дівчатка.

Президент Афганістану Ашраф Гані звинуватив у нападі повстанців Талібану. В Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що більшість загиблих — учні школи Саєд-уль-Шухада.

Місцеві телеканали транслювали кадри, де біля школи після вибуху розкидано портфелі та книги, а дорога залита кров’ю.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про не менше 30 ідентифікованих загиблих та 52 поранених.

In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es heftige Detonationen mit vielen Toten und Verletzten gegeben. Die meisten Opfer sind nach Regierungsangaben Schülerinnen. https://t.co/6yl6DqcTIY — DER SPIEGEL (@derspiegel) May 8, 2021

Кабул залишається в стані підвищеної боєготовності після того, як минулого місяця президент США Джо Байден повідомив про цілковите виведення американських військ з території Афганістану.

Однак, поки що жодна з терористичних груп не взяла на себе відповідальність за напад. Представник Талібану Забіхулла Муджахід сказав, що вони до цього не причетні.

Протягом багатьох років в цьому ж районі було чимало вибухів — атак з боку терористичної організації ІДІЛ.