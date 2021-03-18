Об этом информирует Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.
Бывшему майору сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины).
“Проведенными экспертизами подтверждено, что небрежное отношение указанного лица к службе находится в причинно-следственной связи с наступлением вышеуказанных тяжелых последствий. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.
Имя майора не разглашается. Кроме этого, прокуратура не исключает привлечения к ответственности и других военных.
“Досудебное расследование по факту взрывов на территории воинской части в городе Балаклея Харьковской области продолжается, следствием проверяются действия (бездействие) других военных должностных лиц”, — отметили в ведомстве.
- Напомним, 15 ноября 2019 на территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области произошел ряд взрывов. В результате получили смертельные ранения двое военных саперов. Еще пятеро военных получили ранения различной степени тяжести, один из них погиб в больнице.
- Начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что недавние взрывы на складах боеприпасов в Балаклее стали результатом служебной халатности, и виновные будут лишены должностей.