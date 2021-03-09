По меньшей мере 31 человек погиб в результате взрывов на военной базе в портовом городе Бата в Экваториальной Гвинее.

Эту информацию подтвердило министерство здравоохранения центральноафриканской страны в Twitter. Подробнее рассказывает телеканал CNN.

Более 400 человек были ранены и многие пропали без вести под завалами после сильных взрывов в воскресенье.

⚠️Datos de la emergencia sanitaria en Bata:

🔵Cifra oficial de 31 fallecidos a nivel hospitalario Se ha reforzado la atención a las víctimas de la explosión con especialistas de Ebebeyin, Centro Sur y Mongomo. #MINSABS pic.twitter.com/IGvLEqKVc4 — Guinea Salud (@GuineaSalud) March 8, 2021

Местная жительница Кармен Алебесо сказала, что эти сцены напоминали взрыв атомной бомбы. Алебесо была в своей машине, когда прогремел первый взрыв.

“Это был очень сильный шум, все вышли из своих машин, мы все были в шоке. Мы увидели типичный образ атомной бомбы перед собой. Это была запутанная и отчаянная ситуация, люди кричали и плакали”, – сказала она.

Она добавила, что все здания в этом районе были полностью разрушены, и в понедельник тела все еще вынимали из-под завалов. По ее словам, те, кто больше всего нуждается в медицинской помощи, не получают ее.

“У нас есть три основных больницы, и все они были разрушены. Так много людей получили ранения, это было ужасно. Люди плакали, пытаясь попасть внутрь, чтобы получить лечение. Это была ужасающая ситуация”, – сказала она.

Министерство здравоохранения призвало добровольный медицинский персонал отправиться в региональную больницу Баты.

Сейчас медицинские работники и пожарная команда оказывают помощь пострадавшим и переводят тех, кто получил серьезные травмы, в больницы.

Кроме того, в поздно вечером в воскресенье президент Теодоро Обианг Нгема Мбасого обвинил военных страны в неправильном обращении с динамитом и другими взрывными устройствами, находящимися на их попечении. По его словам, это и привело к взрывам.

“В Бате произошел несчастный случай, вызванный халатностью и неосторожностью подразделения, которому было поручено заботиться о хранении динамита и взрывчатых веществ рядом с боеприпасами на военной базе в Нкоантоме и обеспечивать их защиту” – заявил он.

Президент призвал международное сообщество помочь его стране в ремонте государственной и частной инфраструктуры, поврежденной в результате взрыва.