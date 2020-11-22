Вице-губернатор американского штата Техас Дэн Патрик предложил награду вплоть до 1 млн долларов любому жителю США, который сообщит о "случаях мошенничества" на президентских выборах, которые состоялись 3 ноября.

Об этом, в частности, писало американское издание The Hill.

Как известно, Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение на президентских выборах и безосновательно утверждает о якобы фальсификациях и “мошенничестве” при голосовании. В то же время все его усилия через суды подтвердить свою якобы победу в некоторых штатах оказываются тщетными.

В своем объявлении Дэн Патрик, являющийся сторонником Трампа, сообщил, что информаторы “должны передать свои доказательства местным правоохранительным органам”.

При этом любому, кто “предоставит информацию, которая приведет к аресту и окончательному осуждению за мошенничество при голосовании, будет выплачено минимум 25 тысяч долларов”.

“Я поддерживаю усилия президента Трампа по выявлению случаев фальсификации результатов голосования на президентских выборах и его стремление обеспечить подсчет всех законных голосов и дисквалификацию всех незаконных голосов. Преследование президентом Трампом фальсификации результатов голосования имеет важное значение не только для определения исхода этих выборов, но и для сохранения нашей демократии и восстановления веры в будущие выборы”, – объявил вице-губернатор Техаса.

Усилия Патрика привлекли внимание Трампа: действующий американский лидер поблагодарил его в своем Twitter.

“Спасибо, Дэн. Большая победа для нас в Техасе!”, – написал Трамп.

На инициативу Патрика обратил внимание и вице-губернатор штата Пенсильвания, демократ Джон Феттерман. Он потроллил Патрика, сообщив, что готов предоставить информацию “о мошенничестве на выборах”, но только со стороны республиканцев.

“Привет, губернатор Патрик, это ваш коллега из Пенсильвании. Я хотел бы получить объявленное тобой щедрое вознаграждение за сообщение о мошенничестве на выборах. У меня тут есть чувак в (городе, – ред.) Форти Форт в Пенсильвании, который попытался сделать так, чтобы его умершая мама проголосовала за Трампа. Можешь заплатить мне подарочными карточками супермаркета Sheetz”, – написал Феттерман в своем Twitter.

Стоит отметить, что на президентских выборах Дональд Трамп победил в штате Техас, получив 38 голосов выборщиков.

В то же время Джо Байден одержал победу в штате Пенсильвания. Эта победа стала для него решающей: благодаря ей Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков и был объявлен победителем выборов.