Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО - это вопрос времени.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

“Я регулярно общаюсь с представителями Североатлантического альянса. И слышу много слов благодарности за возможность учиться в Вооруженных сил Украины. Не просто приезжать делиться опытом, а учиться как нужно защищать свою страну. Это тектонический сдвиг в наших отношениях с НАТО. Мы больше не просители, которые просят о помощи. Мы имеем опыт. Мы важны друг для друга. Все остальное – вопрос времени. И это время обязательно придет”, – сказал он.

По мнению Кулебы для вступления в НАТО следует работать последовательно.

“Для меня начало российской агрессии стало переломным моментом, означавшим: мы больше не будем “дергаться”. Я думаю, точки расставлены. Понятно, где враг, а где союзники”, – подчеркнул он.

Помимо того, вице-премьер отметил, что в Харьковском национальном университете Воздушных сил было введено большое количество стандартов НАТО.

По словам Кулебы, правительство ставит перед собой цель достичь критериев членства в альянсе на протяжении последующих 5 лет.