Об этом сообщает пресс-служба правительства.
“Я регулярно общаюсь с представителями Североатлантического альянса. И слышу много слов благодарности за возможность учиться в Вооруженных сил Украины. Не просто приезжать делиться опытом, а учиться как нужно защищать свою страну. Это тектонический сдвиг в наших отношениях с НАТО. Мы больше не просители, которые просят о помощи. Мы имеем опыт. Мы важны друг для друга. Все остальное – вопрос времени. И это время обязательно придет”, – сказал он.
По мнению Кулебы для вступления в НАТО следует работать последовательно.
“Для меня начало российской агрессии стало переломным моментом, означавшим: мы больше не будем “дергаться”. Я думаю, точки расставлены. Понятно, где враг, а где союзники”, – подчеркнул он.
Помимо того, вице-премьер отметил, что в Харьковском национальном университете Воздушных сил было введено большое количество стандартов НАТО.
По словам Кулебы, правительство ставит перед собой цель достичь критериев членства в альянсе на протяжении последующих 5 лет.
- Украина и НАТО окончательно согласовали проведение совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе “Несокрушимая устойчивость-2020” в Одессе.
- В декабре прошлого года Верховная Рада приняла постановление о первоочередных шагах по приобретению полноправного членства Украины в НАТО.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украине нет смысла подавать новую заявку о Плане действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.