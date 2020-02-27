Об этом сообщает иранское официальное информагенство IRNA.

Отмечается, что у 59-летней Масумех Эбтекар, занимающей пост вице-президента по вопросам женщин и семьи, были обнаружены симптомы коронавируса. В связи с этом было принято решение сделать тест. 27 февраля стало известно, что результат теста — положительный.

Сейчас Эбтекар госпитализирована. Людям, которые контактировали с ней, также были проведены тесты на коронавирус. Результаты будут объявлены в субботу.