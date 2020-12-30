Об этом сообщает американское издание The Hill.

В понедельник адвокаты конгрессмена-республиканца от штата Техас Луи Гомерта подали иск против Пенса, пытаясь доказать, что вице-президент имеет исключительное право определять, каких именно членов коллегии выборщиков будут считать на совместном заседании 6 января Сенат и Палата представителей.

Как отмечает The Hill, в надуманном иске, по сути, содержится просьба к суду предоставить Пенсу полномочия 6 января отменить результаты в колеблющихся штатах, таких как Аризона, и заставить Конгресс учитывать только избирателей, поддерживающих Трампа.

В новых судебных документах, опубликованных во вторник, истцы сообщили, что они связались с Пенсом перед подачей иска в попытке объединить усилия, но они ни к чему так и не смогли прийти.

“Переговоры не привели к достижению соглашения, и этот иск был подан”, – сказали адвокаты Луи Гомерта.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Республиканскую партию бороться за его победу на выборах главы государства. Он заявил, что доказательства его победы неопровержимы.

Отметим, что 6 января Коллегия выборщиков должна собраться в Конгрессе для окончательного подтверждения результатов выборов, а значит провозгласить победу демократа Джо Байдена.