Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Медики Белого дома проконсультировали политиков и посоветовали им придерживаться норм социального дистанцирования. Такое решение спровоцировано тем, что в окружении Трампа и Пенса уже есть случаи заражения коронавирусом, и с соображений безопасности им следует держаться раздельно и не контактировать.
До этого Трамп и Пенс появлялись вместе на публичных мероприятиях и часто стояли рядом во время брифингов.
В понедельник Трамп заявил, что согласен держать с Пенсом социальную дистанцию, так как стало известно о заражении спикера вице-президента коронавирусом.
Те, кто работают в западном крыле Белого дома, где расположен Овальный кабинет, постоянно носят защитные маски, проходят температурный скрининг и сдают тесты на коронавирус.
На этой неделе Пенс будет работать из дома.
Когда он вернется на работу в Белый дом, то будет придерживаться социальной дистанции в отношении президента.
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сказала, что Пенс принял такое решение сам.
“Вице-президент сделал выбор, чтобы сохранить дистанцию в течение нескольких дней, и я хотел бы отметить, что это его личное решение – сколько дней он будет делать это”, – сказала она.
Стоит отметить, что с момента, когда стало известно о болезни пресс-секретаря Пенса, Трамп не виделся с ним. Они проводили телефонные консультации.
Сам Пенс теперь общается с чиновниками и политиками посредством видеоконференции из отдельной комнаты.
- 9 мая стало известно, что пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер дала положительный результат на коронавирус.
- Личная помощница Иванки Трамп также дала положительный результат на коронавирус. По словам источника, она работает у Иванки в течение почти двух месяцев и была протестирована. Но Иванку и ее мужа Джареда Кушнера также направили на тестирование.
- У одного из личных помощников президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа был подтвержден коронавирус.