Вице-президент США Майк Пенс на этой неделе будет работать из дома, а после –придерживаться мер социального дистанцирования, чтобы избежать возможного риска и не заразить коронавирусом президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Медики Белого дома проконсультировали политиков и посоветовали им придерживаться норм социального дистанцирования. Такое решение спровоцировано тем, что в окружении Трампа и Пенса уже есть случаи заражения коронавирусом, и с соображений безопасности им следует держаться раздельно и не контактировать.

До этого Трамп и Пенс появлялись вместе на публичных мероприятиях и часто стояли рядом во время брифингов.

В понедельник Трамп заявил, что согласен держать с Пенсом социальную дистанцию, так как стало известно о заражении спикера вице-президента коронавирусом.

Те, кто работают в западном крыле Белого дома, где расположен Овальный кабинет, постоянно носят защитные маски, проходят температурный скрининг и сдают тесты на коронавирус.

На этой неделе Пенс будет работать из дома.

Когда он вернется на работу в Белый дом, то будет придерживаться социальной дистанции в отношении президента.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сказала, что Пенс принял такое решение сам.

“Вице-президент сделал выбор, чтобы сохранить дистанцию в течение нескольких дней, и я хотел бы отметить, что это его личное решение – сколько дней он будет делать это”, – сказала она.

Стоит отметить, что с момента, когда стало известно о болезни пресс-секретаря Пенса, Трамп не виделся с ним. Они проводили телефонные консультации.

Сам Пенс теперь общается с чиновниками и политиками посредством видеоконференции из отдельной комнаты.