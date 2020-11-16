Об этом она сообщила на брифинге.

“Думаю, что это большая глупость. Потому что она не решает вопрос ни с точки зрения эпидемиологической ситуации, ни с точки зрения медицинской ситуации”, – сказала вице-спикер.

По ее словам, Правительство должно в этом вопросе посоветоваться с Парламентом, общественностью, учеными, медиками.

“Это решение является преждевременным и нецелесообразным”, – отметила Кондратюк.

Она напомнила, что завтра в Парламент приглашен Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, к которому есть ряд вопросов, касающихся расходов денег с ковидного фонда, выполнения постановления Парламента от 20 октября по борьбе с коронавирусом и вопрос об отмене карантина выходного дня.