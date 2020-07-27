Вице-премьер-министр, первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников считает выстрелы на Донбассе "случаями, которые подлежат расследованию", а не нарушениями перемирия.

Об этом он заявил в комментарии агентству “Интерфакс-Украина”.

Как известно, 22 июля Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала введение “режима полного и всеобъемлющего прекращения огня” с понедельника, 27 июля. В ОБСЕ раскрыли некоторые детали этого режима “тишины”. Уже в 00:20 – 00:45 2 понедельник боевики совершили выстрелы из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Несмотря на это, Резников считает говорить о нарушении перемирия пока рано.

“В настоящее время всех беспокоит информация о том, что якобы имели место выстрелы. Точного подтверждения, которые и где, ожидаем. Но я предложил бы говорить о том, что это не означает нарушение перемирия, это означает, что есть факты нарушений, и об этом, в частности, как раз и говорится в дополнительных мероприятиях, которые были согласованы на Трехсторонней контактной группе недавно”, — сказал он.

По словам вице-премьера, такие выстрелы предусмотрены как “случай, который подлежит расследованию, или привлечению к дисциплинарной ответственности, если это злонамеренное нарушение”.

“Если это ошибка, случайность, тогда объяснения этого с участием СММ ОБСЕ и в будущем восстановленного, я надеюсь, полноценного состава СЦКК”, — добавил он.

Также Резников заверил, что если будут не случайные, единичные нарушения режима тишины, Украина сможет воспользоваться ст. 40 Гаагской конвенции 1907 года о законах и обычаях ведения войны. В ней указано, что если одна из сторон нарушает перемирие, то другая имеет право на выход из него и возобновление военных действий.

При этом вице-премьер обратил внимание на то, что украинские военные привыкли отвечать на огонь и им нужно “научиться реагировать иначе”.