Об этом она сообщила в Facebook.

Напомним, накануне стало известно, что коронавирусом заразился спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Впоследствии положительный тест получил и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Вице-спикер парламента Елена Кондратюк сообщила, что чувствует себя хорошо и сможет вести заседания парламента.

“Чувствую себя хорошо, готова подстраховать коллег и вести заседания парламента. Это мой долг, как вице-спикера при сложившихся обстоятельствах”, — написала Кондратюк.

Также она пожелала коллегам по президиуму скорейшего выздоровления.

“Мы все лишний раз убедились в том, что наличие трех человек в руководстве парламента является правильным и институционально целесообразным”, — добавила Кондратюк.

Следующая пленарная неделя парламента, согласно расписанию, должна начаться 17 ноября.