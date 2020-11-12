Об этом она сообщила в Facebook.
Напомним, накануне стало известно, что коронавирусом заразился спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Впоследствии положительный тест получил и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
Вице-спикер парламента Елена Кондратюк сообщила, что чувствует себя хорошо и сможет вести заседания парламента.
“Чувствую себя хорошо, готова подстраховать коллег и вести заседания парламента. Это мой долг, как вице-спикера при сложившихся обстоятельствах”, — написала Кондратюк.
Также она пожелала коллегам по президиуму скорейшего выздоровления.
“Мы все лишний раз убедились в том, что наличие трех человек в руководстве парламента является правильным и институционально целесообразным”, — добавила Кондратюк.
Следующая пленарная неделя парламента, согласно расписанию, должна начаться 17 ноября.
- Также на коронавирус заболели президент Владимир Зеленский, председатель Офиса президента Андрей Ермак.