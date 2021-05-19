Із західного боку шельфового льодовика Ронне, що лежить в морі Ведделла в Антарктиді, відколовся найбільший айсберг у світі. Його площа уп'ятеро більша за площу Києва.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

Зокрема, площа айсберга, який отримав назву А-76, становить близько 4320 кв. км, що наразі робить його найбільшим айсбергом у світі. Для порівняння: площа столиці України становить 839 кв. км.

Айсберг має довжину близько 170 км і ширину 25 км. Його виявила Британська антарктична служба і завдяки зображенням Copernicus Sentinel-1 підтвердив Національний льодовий центр США. Місія Sentinel-1 складається з двох супутників на полярній орбіті, які використовують радіолокаційні зображення C-діапазону з синтезованою апертурою, передаючи дані незалежно від дня або ночі, що дозволяє дослідникам цілий рік спостерігати за віддаленими регіонами, такими як Антарктида.