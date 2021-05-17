Щонайменше 16 пацієнтів з міста Аурангабад (Індія, штат Махараштра), у яких раніше діагностували COVID-19, померли від спалаху грибкового захворювання (мукормікозу).

Про це повідомляє газета Times of India.

Спеціалістка з охорони здоров’я муніципальної корпорації Аурангабада Ніти Падалкар заявила, що більшість пацієнтів з COVID-19, у яких виявили “чорний грибок”, страждають на діабет і приймають стероїди для лікування. Стероїди зменшують запалення легенів, а також знижують імунітет і підвищують рівень цукру в крові – як у діабетиків, так і в інших пацієнтів з коронавірусом.

За словами Падалкар, процес збору даних про інфікованих грибковим захворюванням триває, тому їхня кількість може збільшитися.

“У місті сформовано комітет експертів для розв’язання проблеми із зараженням мукормікозом пацієнтів з коронавірусом. У нього увійшли отоларингологи, стоматологи й офтальмологи з державних і приватних лікарень, які розроблять спеціальний протокол лікування для таких хворих”, – сказала вона.

Що таке мукормікоз?

Мукормікоз – дуже рідкісна інфекція, що викликається пліснявою, яка зазвичай зустрічається в ґрунті, рослинах, гної й гнилявих фруктах і овочах. “Він повсюдно зустрічається в ґрунті і повітрі, навіть в носі і слизу здорових людей”, – розповів очний хірург Ахшав Наїр. Йому довелося видалити око 25-річній пацієнтці, яка понад три тижні тому поборола COVID-19, але потім діагностували грибкову інфекцію.

Грибок вражає носові пазухи, мозок та легені та може бути небезпечним для життя діабетиків або людей з важким імунодефіцитом: з онкозахворюваннями або з ВІЛ/СНІДом.

Вважається, що зниження імунітету може спровокувати випадки мукормікозу.