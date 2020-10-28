Мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от коронавирусной болезни COVID-19. По результатам местных выборов, он снова переизбрался на пост городского головы.

Об этом сообщили в партии “Наш край”.

“Ушел из жизни Анатолий Федорчук, многолетний мэр Борисполя, светлый и мудрый человек. Он был достойным представителем команды партии “Наш край”, неоднократно получал поддержку избирателей на должность главы Борисполя как добросовестный профессионал и упорный хозяйственник … Болезнь оборвала его жизнь” , – говорится в сообщении.

По результатам местных выборов, Анатолий Федорчук вновь был избран на должность мэра Борисполя.

В комментарии #Буквам секретарь исполнительного комитета Бориспольского городского совета Ярослав Годунок сообщил, что Анатолий Федорчук заболел около трех недель назад.

“На местных выборах набрал 5 тысяч голосов. Будут назначены перевыборы”, – сказал он.