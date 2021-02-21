Об этом сообщает аргентинская ежедневная спортивная газета Diario Olé.
Женщина в декабре 2020 года сдала тест на COVID-19, который оказался положительным. Тогда же ее и госпитализировали.
Долгое время врачи боролись за ее жизнь, но спасти не удалось.
Сам Роналдиньо на своей странице в Twitter поставил черное фото профиля.
🙏🏻🇧🇷 Mucha fuerza para Ronaldinho en este momento tan difícil: Miguelina, su mamá, murió de Covid-19.
Te bancamos siempre, crack😔 pic.twitter.com/aBfrSY8NJ7
— Diario Olé (@DiarioOle) February 21, 2021
Роналдиньо стал чемпионом мира в 2002 году в составе сборной Бразилии, а также выигрывал Лигу чемпионов с “Барселоной” в 2006 году. Он также является обладателем “Золотого мяча”.
- В 2020 году от COVID-19 в мире уже умерло более 1,76 млн человек. Среди жертв коронавируса есть и немало известных личностей, в частности, актеров, музыкантов и политиков.