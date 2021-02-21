Об этом сообщает аргентинская ежедневная спортивная газета Diario Olé.

Женщина в декабре 2020 года сдала тест на COVID-19, который оказался положительным. Тогда же ее и госпитализировали.

Долгое время врачи боролись за ее жизнь, но спасти не удалось.

Сам Роналдиньо на своей странице в Twitter поставил черное фото профиля.

Роналдиньо стал чемпионом мира в 2002 году в составе сборной Бразилии, а также выигрывал Лигу чемпионов с “Барселоной” в 2006 году. Он также является обладателем “Золотого мяча”.

  • В 2020 году от COVID-19 в мире уже умерло более 1,76 млн человек. Среди жертв коронавируса есть и немало известных личностей, в частности, актеров, музыкантов и политиков.