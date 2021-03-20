Депутат Киевского городского совета, глава Комиссии по охране здоровья и социальной политики Марина Порошенко заявила, что от COVID-19 ежедневно погибает до 300 украинцев - это как разбивается большой самолет, но для власти это просто статистика.

Об этом она сказала в эфире телеканала “Прямой”.

Порошенко отметила, что еще две недели назад предупреждала, что столица находится на пороге “красной” зоны.

“Я говорила о том, что нас ожидает впереди “красная” зона, и мы входим в совершенно опасную ситуацию распространения коронавируса по всей территории Украины. Для этого не нужно быть провидицей, чтобы это предвидеть, это совершенно понятно. Когда власть своим собственным примером показывала, как следует не придерживаться всех необходимых правил и средств самосохранения для того, чтобы не заболеть и не распространить инфекцию. Фотографируясь без масок, ездя на горнолыжные курорты и проводя свои дни рождения среди большого скопления людей”, – сказала она.

По ее словам, власть расписалась в своей беспомощности и несостоятельности сделать что-то для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса по территории Украины, а теперь перекладывает ответственность на местные власти.

“После заседания СНБО ни слова не было сказано, что уже в большинстве регионов страшная ситуация, когда переполнены снова наши больницы. У нас сейчас действительно наблюдается новый штамм коронавируса, более агрессивный, который проявляется через более короткий срок, и уже на 3-5 день заболевания человек попадает в больницу с признаками недостаточности кислорода в крови”, – подчеркнула глава профильной комиссии.

Она также отметила, что статистика последних дней шокирует.

“Статистика последних дней просто шокирует, у нас каждый день погибают до 300 украинцев. Для сравнения – это как большой самолет у нас разбивается каждый день. А для нашей власти – это просто статистика. И делайте сами, что хотите, сами себя спасайте, сами себе помогайте”, – отметила Порошенко.

Кроме того, по ее словам, в такой ситуации надо, чтобы центральная власть определила четкие приоритеты предотвращения распространения коронавируса для всей Украины.

Она напомнила, что “Европейская Солиарнисть” в свое время предложила пять шагов для того, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса, но ни одного пункта из этого не было выполнено.

“И на сегодняшний день мы не имеем вакцин, и вакцинация полностью провалена. У нас не проводится достаточного тестирования. Вообще мы даже не знаем реальной статистики, сколько ковид-больных мы сегодня имеем”, – резюмировала Порошенко.

(На видео с 5:15)