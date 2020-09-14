Об этом сообщила пресс-служба горсовета.
Медик давно лечился от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
Остальский (1960 года рождения) был детским врачом, долгое время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского горсовета.
“Отошел в вечность главный педиатр Львова Богдан Остальский. Врач, которого мы навсегда запомним как большого профессионала и хорошего друга для наших детей. Нам очень повезло жить и работать вместе с вами, Богдан Романович. Вечная память”, – написал мэр Львова Андрей Садовый.
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