Об этом сообщает CNN.

“Он был настоящим. Он был тихим, но строгим человеком. Очень щедрым, никогда не суетился и не жаловался. Всегда говорил, что прожил благословенную жизнь”, – отметила его внучка Шанта Тейлор Гэй.

Она также уточнила, что Джерман умер 16 мая.

Он начал работать в Белом доме в 1957 году под руководством тогдашнего президента Дуайта Эйзенхауэра в качестве уборщика.

До дворецкого его повысила Жаклин Кеннеди, жена президента Джона Кеннеди.

Джерман уходил в отставку из Белого дома в 1997 году, но вернулся в 2003 году, а окончательно ушел на пенсию только в 2012 году при тогдашнем президенте Бараке Обаме.

Жена Барака – Мишель Обама отметила, что ее семье повезло, что они знала Джермана.

“Своей добротой и заботой Уилсон Джерман помог сделать Белый дом домом для первых семей, в том числе и для нашей. Его служение другим – его готовность пойти дальше и дальше ради страны, которую он любил, и всех тех, чьи жизни он коснулся, – это наследие, достойное его щедрого духа. Нам повезло, что мы знали его. Барак и я посылаем нашу искреннюю любовь и молитвы его семье”, – сказала она в комментарии изданию.

Бывшая первая леди Хиллари Клинтон также заявила, что она и бывший президент Билл Клинтон опечалены смертью экс-дворецкого.

А дочь бывшего президента Джорджа Буша-младшего – Дженна Буш Хагер, которая является ведущей телепрограммы NBC “Today with Hoda & Jenna”, в четверг в начале шоу почтила память Джермана. Она сказала, что он был одной из причин, по которым в Белом доме она чувствовал себя как дома.