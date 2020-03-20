В результате обстрела российско-оккупационными войсками позиций украинских военных на Донбассе погиб сержант 30-й бригады Алексей Золин из Житомира.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

“19 марта 2020 года в 19:30. на поле боя вблизи с. Новоалександровка Попаснянского района Донецкой области погиб сержант Золин Алексей Сергеевич из Житомира, старший стрелок мотопехотной роты мотопехотного батальона 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского”, – говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Житомирской ОГА, сержант родился 11 июля 1984 года. Он погиб во время снайперского обстрела от огнестрельного ранения в голову.

У военного остались родители, сестра и маленькая дочь. Отец погибшего – также участник АТО.

По информации штаба ООС, 19 марта в результате вражеских обстрелов украинских позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения.