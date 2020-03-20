Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
“19 марта 2020 года в 19:30. на поле боя вблизи с. Новоалександровка Попаснянского района Донецкой области погиб сержант Золин Алексей Сергеевич из Житомира, старший стрелок мотопехотной роты мотопехотного батальона 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского”, – говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба Житомирской ОГА, сержант родился 11 июля 1984 года. Он погиб во время снайперского обстрела от огнестрельного ранения в голову.
У военного остались родители, сестра и маленькая дочь. Отец погибшего – также участник АТО.
По информации штаба ООС, 19 марта в результате вражеских обстрелов украинских позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения.
- 18 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов трое военнослужащих получили боевые ранения.