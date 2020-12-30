На подготовку к новогодним праздникам из местных бюджетов украинских городов выделили разные суммы. Неожиданно, самым щедрым городом стала Буча Киевской области.

Об этом сообщает движение ЧЕСНО.

Так, местные власти Бучи выделили почти 4 млн гривен на новогодние декорации и обустройство елки. То есть, один житель города заплатил за это 108 гривен.

Некоторые города выделили в несколько раз больше денег, но в расчете на одного жителя сумма получилась не такая уж и большая. Например, в Мариуполе на обустройство новогодних зон выделили 12,3 млн гривен, или 28,3 грн с одного жильца. Днепр выделил 5 млн – по 5 гривен.

Самым дешевым оказалось празднование Нового года и Рождества во Львове, Хмельницком, Ровно, Ивано-Франковске и Херсоне. Жители этих городов заплатили всего по 1 гривне за организацию праздничной атмосферы.

В некоторых городах страны вообще отказались установлять елку, а все мероприятия переносят в онлайн-формат из-за пандемии.

Расходы городов Украины на новогодние праздники:

Мариуполь – 12,3 млн гривен;

Днепр – 5 млн гривен;

Луцк – более 1 млн грн (три живые елки);

Суммы – более 1 млн гривен;

Житомир – 841 тысячи гривен (живая елка);

Черновцы – 738 тысячи гривен;

Запорожье – 610,1 тысячи гривен;

Чернигов – 605 тысяч гривен;

Винница – 490 тысяч гривен;

Кропивницкий – 336 тысяч гривен (более 40 тысяч грн на охрану елки);

Ужгород – 216 тысяч гривен;

Львов – 174 тысяч гривен;

Ивано-Франковск – менее 200 тысяч гривен;

Полтава – менее 200 тысяч гривен;

Ровно – менее 200 тысяч гривен;

Хмельницкий – менее 200 тысяч гривен;

Херсон – менее 200 тысяч гривен.

В субботу, 19 декабря, на Софийской площади в Киеве традиционно зажгли главную елку страны. Когда новогоднюю елку подсветили, в одном из углов вспыхнула иллюминация.