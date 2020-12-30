Об этом сообщает движение ЧЕСНО.
Так, местные власти Бучи выделили почти 4 млн гривен на новогодние декорации и обустройство елки. То есть, один житель города заплатил за это 108 гривен.
Некоторые города выделили в несколько раз больше денег, но в расчете на одного жителя сумма получилась не такая уж и большая. Например, в Мариуполе на обустройство новогодних зон выделили 12,3 млн гривен, или 28,3 грн с одного жильца. Днепр выделил 5 млн – по 5 гривен.
Самым дешевым оказалось празднование Нового года и Рождества во Львове, Хмельницком, Ровно, Ивано-Франковске и Херсоне. Жители этих городов заплатили всего по 1 гривне за организацию праздничной атмосферы.
В некоторых городах страны вообще отказались установлять елку, а все мероприятия переносят в онлайн-формат из-за пандемии.
Расходы городов Украины на новогодние праздники:
- Мариуполь – 12,3 млн гривен;
- Днепр – 5 млн гривен;
- Луцк – более 1 млн грн (три живые елки);
- Суммы – более 1 млн гривен;
- Житомир – 841 тысячи гривен (живая елка);
- Черновцы – 738 тысячи гривен;
- Запорожье – 610,1 тысячи гривен;
- Чернигов – 605 тысяч гривен;
- Винница – 490 тысяч гривен;
- Кропивницкий – 336 тысяч гривен (более 40 тысяч грн на охрану елки);
- Ужгород – 216 тысяч гривен;
- Львов – 174 тысяч гривен;
- Ивано-Франковск – менее 200 тысяч гривен;
- Полтава – менее 200 тысяч гривен;
- Ровно – менее 200 тысяч гривен;
- Хмельницкий – менее 200 тысяч гривен;
- Херсон – менее 200 тысяч гривен.
В субботу, 19 декабря, на Софийской площади в Киеве традиционно зажгли главную елку страны. Когда новогоднюю елку подсветили, в одном из углов вспыхнула иллюминация.
- В Харькове зажгли самую большую автоелку в Украине, установив рекорд. Мероприятие прошло в ночь с 25 на 26 декабря на парковке возле стадиона “Металлист“. В создании рекорда приняло участие 1065 автомобилистов.
- Главную елку Украины, вокруг которой шли дискуссии, признали одной из лучших в Европе.
- #Буквы рассказывали, как выглядят главные елки в городах Украины.