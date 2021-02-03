«От нас не убежишь»: KyivPride остроумно отреагировал на блокирование каналов Медведчука

Об этом сообщают #Буквы.
Так, представители KyivPride оригинально и иронично пошутили над блокировкой каналов.
“Теперь вместо трех пророссийских каналов на ваших голубых экранах будет транслироваться круглосуточная ЛГБТ+ пропаганда сроком 5 лет. От нас не убежишь”, – говорится в посте KyivPride в Twitter.
Комментаторы положительно восприняли это сообщение.
- “Я бы смотрела эту программу 24/7”,
- “Только последовательность цветов немного не та. Хотя … Какая разница? “,
– пишут комментаторы.
Напомним, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года.
Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным собственником медиаактивов, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”.
- Глава Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, отключенных из-за санкций со стороны СНБО.
- Президент Владимир Зеленский, комментируя блокирование телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, заявил, что Украина поддерживает свободу слова, а не пропаганду.