С начала текущих суток, 11 ноября, в результате обстрела российско-оккупационных войск получил огнестрельное ранение украинский военнослужащий.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что с начала суток оккупанты нарушили режим прекращения огня один раз: недалеко от населенного пункта Каменка применили стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет.

“К сожалению, вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина сразу доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное”, – проинформировали в штабе.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников были оперативно уведомлены представители ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

За минувшие сутки, 10 ноября, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. В то же время два факта нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов зафиксированы вблизи Водяного. На этом участке в обеденное время противник открывал огонь из стрелкового оружия, а вечером – применил миномет калибра 82 миллиметра.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.