Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что с начала суток оккупанты нарушили режим прекращения огня один раз: недалеко от населенного пункта Каменка применили стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет.
“К сожалению, вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина сразу доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное”, – проинформировали в штабе.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников были оперативно уведомлены представители ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
За минувшие сутки, 10 ноября, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. В то же время два факта нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов зафиксированы вблизи Водяного. На этом участке в обеденное время противник открывал огонь из стрелкового оружия, а вечером – применил миномет калибра 82 миллиметра.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.
- 5 ноября стало известно, что украинская сторона подготовила “План совместных шагов” для Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Он содержит предложение о полном прекращении вооруженного конфликта и демилитаризации оккупированных территорий Донбасса в начале 2021 года, чтобы провести там местные выборы 31 марта 2021 года.
- Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий активно работает над созданием законопроекта о переходном периоде на Донбассе после его деоккупации. В частности, этот законопроект предусматривает переходную судебную систему.