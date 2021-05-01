Станом на 7 годину ранку, 1 травня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню, внаслідок чого поранення дістав один український захисник.

Про це повідомили в операції Об’єднаних сил.

Так, неподалік населеного пункту Новгородське противник відкривав вогонь із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

В районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули ВОГ-17 на позиції українських військових.

Зазначається, що внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Крім того, рротягом минулої доби, 30 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, неподалік Красногорівки противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Поблизу селища Піски російські окупанти двічі здійснили обстріли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, а у передмісті Авдіївки – з автоматичних станкових гранатометів.

Водночас, в районі населеного пункту Широкине збройні формування Російської Федерації два рази відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, внаслідок чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

Впродовж 23 квітня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню.

За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радника голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.