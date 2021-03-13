Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.
В частности, за минувшие сутки, 12 марта, прививки от COVID-19 получили 9 304 человека.
С начала кампании привито 47 541 человек, из них получили 1 дозу – 47 541 человек.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Киевской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4654 прививки), наименьшая – в Черниговской области (756 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область – 400 прививок;
- Волынская область – 310 прививок;
- Днепропетровская область – 550 прививок;
- Донецкая область – 540 прививок;
- Житомирская область – 170 прививок;
- Закарпатская область – 280 прививок;
- Запорожская область – 360 прививок;
- Ивано-Франковская область – 374 прививки;
- Киевская область – 690 прививок;
- Кировоградская область – 220 прививок;
- Луганская область – 160 прививок;
- Львовская область – 330 прививок;
- Киев – 340 прививок;
- Николаевская область – 430 прививок;
- Одесская область – 210 прививок;
- Полтавская область – 530 прививок;
- Ровенская область – 280 прививок;
- Сумская область – 440 прививок;
- Тернопольская область – 570 прививок;
- Харьковская область – 290 прививок;
- Херсонская область – 560 прививок;
- Хмельницкая область – 250 прививок;
- Черновицкая область – 420 прививок;
- Черниговская область – 130 прививок;
- Черкасская область – 470 прививок.
Напомним, что в Киеве с начала кампании вакцинации от коронавируса привили только 650 медработников. В общем, в муниципальных больницах столицы работают около 30 тысяч медиков.
- В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield (вакциной Oxford/AstraZeneca) сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.
- Вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.