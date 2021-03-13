Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

В частности, за минувшие сутки, 12 марта, прививки от COVID-19 получили 9 304 человека.

С начала кампании привито 47 541 человек, из них получили 1 дозу – 47 541 человек.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Киевской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4654 прививки), наименьшая – в Черниговской области (756 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область – 400 прививок;
  • Волынская область – 310 прививок;
  • Днепропетровская область – 550 прививок;
  • Донецкая область – 540 прививок;
  • Житомирская область – 170 прививок;
  • Закарпатская область – 280 прививок;
  • Запорожская область – 360 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 374 прививки;
  • Киевская область – 690 прививок;
  • Кировоградская область – 220 прививок;
  • Луганская область – 160 прививок;
  • Львовская область – 330 прививок;
  • Киев – 340 прививок;
  • Николаевская область – 430 прививок;
  • Одесская область – 210 прививок;
  • Полтавская область – 530 прививок;
  • Ровенская область – 280 прививок;
  • Сумская область – 440 прививок;
  • Тернопольская область – 570 прививок;
  • Харьковская область – 290 прививок;
  • Херсонская область – 560 прививок;
  • Хмельницкая область – 250 прививок;
  • Черновицкая область – 420 прививок;
  • Черниговская область – 130 прививок;
  • Черкасская область – 470 прививок.

Напомним, что в Киеве с начала кампании вакцинации от коронавируса привили только 650 медработников. В общем, в муниципальных больницах столицы работают около 30 тысяч медиков.

 