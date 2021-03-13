С начала кампании вакцинации в Украине привили от коронавируса более 47 тысяч человек.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

В частности, за минувшие сутки, 12 марта, прививки от COVID-19 получили 9 304 человека.

С начала кампании привито 47 541 человек, из них получили 1 дозу – 47 541 человек.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Киевской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4654 прививки), наименьшая – в Черниговской области (756 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 400 прививок;

Волынская область – 310 прививок;

Днепропетровская область – 550 прививок;

Донецкая область – 540 прививок;

Житомирская область – 170 прививок;

Закарпатская область – 280 прививок;

Запорожская область – 360 прививок;

Ивано-Франковская область – 374 прививки;

Киевская область – 690 прививок;

Кировоградская область – 220 прививок;

Луганская область – 160 прививок;

Львовская область – 330 прививок;

Киев – 340 прививок;

Николаевская область – 430 прививок;

Одесская область – 210 прививок;

Полтавская область – 530 прививок;

Ровенская область – 280 прививок;

Сумская область – 440 прививок;

Тернопольская область – 570 прививок;

Харьковская область – 290 прививок;

Херсонская область – 560 прививок;

Хмельницкая область – 250 прививок;

Черновицкая область – 420 прививок;

Черниговская область – 130 прививок;

Черкасская область – 470 прививок.

Напомним, что в Киеве с начала кампании вакцинации от коронавируса привили только 650 медработников. В общем, в муниципальных больницах столицы работают около 30 тысяч медиков.