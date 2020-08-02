Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 1 августа.

Специальная мониторинговая миссия зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области (против друга за предыдущий отчетный период) и 93 нарушения режима прекращения огня в Луганской области (против одного за предыдущий отчетный период).

Среди нарушений: 44 взрывы, 1 неопределенный боеприпас, пролетел, и 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия.

27 июля ранения получил житель Марьинки.

“28 июля мужчина (30-39 лет) рассказал СММ телефону, что 27 июля около полудня, когда он вместе с матерью работал на своем дворе в Марьинке, он услышал выстрел и звук пули, пролетела мимо. через несколько секунд, когда он пытался скрыться, он услышал взрыв “, – отмечается в отчете.

Медики ВСУ, которые были дислоцированы неподалеку отвезли мужчину с осколочными ранениями руки в медицинское учреждение в Марьинке, а оттуда отправили его в больницу в Курахово.