Бизнес-осень 2020 года началась с ярких и интересных событий. Так, 4 сентября под эгидой Киевского международного экономического форума в инновационном парке UNIT.City состоялся Форум МСП. Перезагрузка 2020.

Название “Перезагрузка” было выбрано неслучайно, ведь сейчас – самое удачное время, чтобы начать новый виток развития бизнеса, адаптировать его к новым условиям и преобразовать. Программа форума была составлена так, чтобы ответить на вопросы, которые сильнее всего тревожат предпринимателей: антикризисный менеджмент, трансформация продукта в бренд, создание условий для роста, привлечение инвестиций и развитие партнерства. И это – только некоторые пункты из Дорожной карты развития бизнеса, в виде которой была составлена программа мероприятия.

Антикризисный менеджмент. Версия 2020

Владельцы компаний, преодолевших не один кризис, поделились опытом, как выдержать удар, сохранить позиции, переосмыслить реальность и найти новую точку опоры для дальнейшего роста. Так, например, Александр Соколовский, основатель торгово-производственной группы компаний “Текстиль-Контакт”, на примере собственного предприятия продемонстрировал, как оно адаптировалась к резкой смене обстановки с началом карантина, запустив пошив защитных комбинезонов. Спикеры панели отменили необходимость для предпринимателей быть готовыми к трансформациям, обладать наличием финансового резерва и планом “Б” в случае кризиса.

Здесь создают звездные команды

Успешность компании напрямую связана с эффективностью команды. Поэтому спикеры, основатели и директора компаний и бизнес-сообществ делились, как объединять людей общими ценностями, создавать атмосферу, которая вдохновляет, правильно ставить цели, распределять роли и обязанности между коллегами.

По мнению инвестора и сооснователя ОМО Systems, компании-партнера Форума МСП. Перезагрузка 2020 Гранта Даяна, предприниматель должен быть ментором, постоянно общаться с членами команды, делиться персональным опытом. Хороший лидер стимулирует сотрудников, не боится делиться знаниями, и, самое главное, умеет учиться у своей команды.

Здесь находят деньги

Руслан Спивак, директор корпоративного бизнеса Райффайзен Банк Аваль Украина, отметил, что в Украине есть существенная нехватка надежных кредиторов и интересных проектов для финансирования, ведь всего лишь 5% компаний растут темпами выше среднерыночных.

“Если вы посмотрите структуру портфелей основных участников рынка, то как раз малый и средний корпоративный бизнес были и есть основными драйверами, и целевыми сегментами для банков. В целом, у меня нет сомнений, что именно МСБ будет sweet spot для кредитования в следующие десятилетия!”, – отметил Спивак.

Решить проблему медленного развития бизнеса, по его словам, могло бы государство, если бы создавало соответствующие условия для развития бизнеса и стимулировало экспорт. В то же время директор Райффайзен Банк Аваль обратил внимание на то, что многие предприниматели уже воспользовались государственной программой поддержки “5-7-9%”.

Сергей Позняк, владелец и генеральный директор группы компаний FGK Financial, в свою очередь призвал бизнес активнее искать финансирование в небанковском финансовом секторе.

Открывай, инвестор пришел

Алексей Жабский, главный операционный директор Startup.Network, объяснил, как подготовить презентацию для инвестора. Как оказалось, главное в любой презентации вовсе не то, что на экране, а собственно сам спикер. Кроме того, вложиться он должен в 3 минуты.

“Бизнес делают не деньги. Бизнес делают люди. Если вы не можете сделать бизнес без денег – деньги вам не помогут”, – подчеркнул Жабский, в который раз отметив важность общения в бизнесе.

Здесь увеличивают продажи

Как масштабировать бизнес, найти новые рынки сбыта и стать экспортной компанией рассказала Наталья Байдала, маркетинг-директор Mastercard в Украине и Молдове, компании-партнера Форума.

“По нашим данным, каждый второй украинец сегодня покупает онлайн чаще, чем когда-либо, а количество тех, кто покупает в интернете товары первой необходимости, увеличилось за последнее время на 43%”, – рассказала Наталья Байдала.

Она отметила, что мировой локдаун только актуализировал вышеуказанные тенденции, и теперь 77% СЕО утверждают, что карантин ускорил диджитализацию бизнеса. Наверстать потерянные во время карантина доходы, по ее словам, можно, если активно наращивать объемы продаж в интернете.

Руководители подразделений компании “Новая почта”, партнера Форума МСП. Перезагрузка 2020, Юрий Беневитский и Андрей Нестеренко очертили современные тренды сектора е-commerce. Так, мировой рынок е-commerce увеличился в 2 раза и теперь оценивается в $4 трлн. При этом 66% покупок делается именно в онлайне, а более 50% онлайн-покупателей Европы, Азии, Африки и Америки выбирают товары на иностранных сайтах.

Здесь планируют рост

Наталья Калинкина, СЕО акселератор INDAX, рассказала о нескольких важных правилах, которых нужно придерживаться, чтобы сократить потери и повысить прибыльность бизнеса уже завтра.

“Это буквально “деньги под ногами”, – говорит Калинкина. – Разделите все ваши действия на те, что увеличивают себестоимость продукта и уменьшают ее. Уберите лишние составляющие, повышайте рабочее пространство для оптимизации процессов. Вы сэкономите площадь и повысите производительность”.

“Используйте лендинги. Наладьте рекламу, протестируйте рынок. Определить спрос таким путем значительно дешевле и быстрее. Найдите опытного B2C специалиста, который сможет выстроить этот процесс, – советует Евгений Мокин, основатель, CEO в Median ads & School. – Общайтесь с аудиторией, которая интересуется конкретным продуктом, а не всем рынком. Это касается и новых компаний, и уже существующих брендов, выпускающих новый продукт”.

Здесь создают условия для развития

О том, как создать благоприятную экосистему для развития, говорили спикеры панели “Здесь создают условия для развития”, которую модерировал Константин Евтушенко, управляющий партнер UNIT.City. Основными принципами масштабирования и процветания бизнеса большинство спикеров назвали формирование правильных партнерств, экологическое сосуществование, взаимопомощь и свободу выбора.

Юлия Шум, соучредитель и главный тренер сети спорт-хабов ЕБШ, поделилась, как она, проводя в самом начале тренировки для друзей, противопоставляла их привычной системе бизнеса спортзалов. То, что выделяло ее на фоне других тренировок и привело ее к успеху и помогло развить бизнес.

Даниил Тонкопий, предприниматель, CEO и основатель Delfast, еще раз подтвердил значимость нетворкинга: “Партнер в бизнесе – не менее важно, чем партнер в личной жизни. Надо знать зачем вам партнер, а не “иметь партнерство ради партнерства”. Партнер, который заполняет твои слабые стороны – это ключ к успеху”, – рассказал Тонкопий.

Диалог с Премьер-министром

Мероприятие посетил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он говорил о планах правительства по поддержке бизнеса и развития предпринимательства в Украине.

“Кризис, который накрыл мир вместе с пандемией, безусловно коснулся и нас. Но, кроме массы проблем, есть и возможности – и бизнес первым их видит”, – такими словами Премьер начал свое выступление на Форуме.

Шмыгаль считает, что мир должен научиться жить вместе с Covid-19 и вести бизнес в новых условиях. Он заверил, что повторного локдауна в Украине не будет, но продолжит действовать адаптивный карантин.

“Украина в перечне стран, где могут производиться вакцины от коронавируса, мы имеем соответствующие предприятия. Мы также имеем большие преимущества в сельском хозяйстве и возможности для переработки сельскохозяйственного сырья и значительный потенциал для развития инфраструктуры, что дает нам возможность для развития экономики. В следующем году мы расширим программу “Большое строительство”, возьмемся за мосты. Будем развивать оборонную промышленность, авиационную отрасль”, – отметил глава правительства.

Уже сейчас для отечественных предпринимателей действуют государственные программы поддержки, отметил Денис Шмыгаль. Для представителей МСБ уже сейчас появились возможности для кредитования, для физлиц доступна ипотека под 9,9%, а учетная ставка Нацбанка уже снизилась с 11% до 6%.

“Целью правительства является кредитование в гривне под 7-8%. Мы четко видим, что бизнесу можем дать доступные кредитные ресурсы. Недавно был принят закон, согласно которого государство уже в следующем году сможет гарантировать до 80% тела кредита, что позволит малым и средним предприятиям легче получать финансирование”, – поделился премьер.

Инновационные проекты, которые сегодня реализуются в Украине также могут дать толчок развитию предпринимательства и росту экономики страны. Одним из самых амбициозных и перспективных из них премьер-министр назвал проект Министерства цифровой трансформации “Дія Сity”. По словам Шмыгаля, это прорывной проект, который позволит Украине “сделать сразу несколько шагов вперед”.

От нуля до миллиона

Хедлайнером Форума стал основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий, который с главной сцены поделился собственными принципами достижения успеха в бизнесе.

По мнению Хмельницкого, создание эффективной команды является залогом развития бизнеса. Он призвал не боятся обновлять трудовой коллектив, если развитие компании застопорилось.

“Вы должны создать сильную команду и инвестировать в людей. Не бойтесь делать лучших сотрудников партнерами – люди должны чувствовать, что это не только ваш, но и их бизнес”, – советует Хмельницкий.

Не менее важным Хмельницкий считает постоянное обучение – как самого себя, так и всех сотрудников. При этом собственник бизнеса не сможет обойтись без познаний в области финансов и бухгалтерского учета, уверен Хмельницкий.

Хмельницкий призвал предпринимателей учиться быть сильными лидерами и создавать партнерства, а также самостоятельно создавать свой смысл жизни. Основатель UFuture надеется, что в следующем году некоторые участники Форума появятся на нем уже в роли спикеров и поделятся собственными успешными кейсами.