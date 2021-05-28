Нещодавно в медіапросторі прогриміла новина, що генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала став новим власником "Української правди". При цьому історія придбання видання залишалася загадкою хоча б тому, що юридичних осіб із назвою “Українська правда” є щонайменше кілька.

#Букви дізналися, як саме Фіала купував “УП” і детально розповіли про всі нюанси в матеріалі “Медіаімперія Томаша Фіали”.

Так, на сайті Dragon Capital було опубліковано пресреліз, в якому зазначається, що компанія отримала у власність 100% корпоративних прав “на видання та всі його активи”. Відповідна угода була укладена з редактором-засновником інтернет-видання “Українська правда” Оленою Притулою.

З них до Олени Притули мають стосунок громадська організація та приватне підприємство.

У першій з них (ГО “Українська правда”), крім Притули, є ще два співзасновники, і про одноосібний продаж ітися не може. До того ж, ця громадська організація має статус неприбуткової, що не дає права займатися комерційною діяльністю.

Щодо приватного підприємства “Українська правда”, то власник у нього дійсно лише один – Олена Притула з часткою 100%. Про це свідчать дані сервісу Youcontrol, згідно з якими Притула досі залишається єдиним власником ПП “Українська правда”, жодної згадки про нового власника там немає.

Однак #Буквам вдалося з’ясувати, що розгадка ховається у власнику знака для товарів і послуг “Українська правда”.

Ним є компанія, яка донедавна називалася ТОВ “Сакура парк”, а нещодавно змінила назву на ТОВ “УП Медіа” (не плутати з ТОВ “УП Медіа Груп”, це зовсім інша компанія, яка також займається виданням журналів і періодичних видань).

Відтак, фактично видання “Українська правда” весь цей час “ховалося” за ТОВ “Сакура парк”. Це призводило до деяких непорозумінь під час судових процесів.

Наприклад, торік блогер-політик Анатолій Шарій заявив, що виграв суд проти “Української правди”. Однак це виявилася не та “УП”: суд задовольнив вимоги блогера до інформагентства ТОВ “ІА “Українська правда”, яке видання “УП” Олени Притули ніяк не стосується, про що в коментарі Інституту масової інформації повідомила головний редактор “Української правди” Севгіль Мусаєва.

Відтак, для інтернет-видання “Українська правда” рішення суду не мало юридичних наслідків.

Інститут масової інформації тоді припускав, що “УП” юридично є ПП “Українська правда”, власником і директором якого досі є Олена Притула (судячи з даних сервісу Youcontrol). Підстави для такого припущення давав той факт, що сайти з підбору вакансій вказували сайт “УП”, зазначаючи роботодавцем саме ПП “Українська правда”, а у Єдиному державному реєстрі судових рішень можна знайти інформацію про те, що за позовами до видання “УП” відповідачем було саме ПП “Українська правда”.

Як виявилося, “УП” юридично “ховалася” за ТОВ “Сакура парк” (яке нині має назву ТОВ “УП Медіа”). І саме це товариство з обмеженою відповідальністю, яке володіє знаком “Українська правда”, і придбав Томаш Фіала (а до зміни власника цим ТОВ володіла Притула).

Так, наразі сервіс Youcontol відбиває кіпрську “Драгон Капітал Інвестментс Лімітед” як 100% власника ТОВ “УП Медіа” (раніше відомого як ТОВ “Сакура парк”). Водночас Томаша Фіалу зазначено кінцевого бенефіціарного власника “УП Медіа”.

Основним видом економічної діяльності цього ТОВ зазначено: “Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами”.

Також серед видів діяльності зазнгачено: “Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення”; “Видання газет”; “Видання іншого програмного забезпечення”; “Діяльність інформаційних агентств”, “Рекламні агентства”; “Посередництво в розміщенні реклами в ЗМІ” тощо.

Досі залишається таємницею, яку суму заплатив Томаш Фіала за придбання ТОВ “УП Медіа”. Вартість “100% корпоративних прав на видання та всі його активи” тримають у суворій таємниці.

Однак зі слів Олени Притули, щонайменше 600 тисяч доларів вона планує спрямувати на ряд цілей: $100 тисяч передати донькам вбитого журналіста Георгія Гонгадзе; $250 тисяч виділити на стипендії імені Павла Шеремета та ще $250 тисяч – на премію імені Георгія Гонгадзе.