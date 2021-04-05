С понедельника, 5 апреля, в Киеве усилили карантин, а все из-за стремительного распространения коронавируса.

Об этом рассказывают #Буквы.

Напомним, что строгий карантин в столице ввели с 20 марта по 9 апреля. Но из-за резкого роста новых случаев заболевания коронавирус власти столицы решили сделать карантин более жестким.

Ограничения будут действовать на период карантина:

будут закрыты все школы и детские сады;

весь общественный транспорт – и наземный, и метро – работать по специальным пропускам пассажиров (исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры);

руководители учреждений, предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу или, кому возможно, предоставить отпуска;

заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку (они должны так были работать еще с 20 марта);

продуктовые ярмарки прекращают работу с 1 апреля.

Стоит отметить, что зайти в общественный транспорт можно только по спецпропускам – их будут выдавать работникам предприятий, выполняющих критически важные функции (медработники, спасатели, военнослужащие, работники госструктур, ЖКХ, социальной сферы, транспорта, торговли).

С 20 марта в Киеве запрещено:

работа учреждений культуры (закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)

работа торгово-развлекательных центров;

работа торгово-развлекательных центров; проведения религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека;

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях; заведения общественного питания работают только на вынос.

Локдаун продлится с 00:00 5 апреля на 00:00 16 апреля. Смягчение возможно, если Киев выйдет из “красной” зоны.