Об этом рассказывают #Буквы.
Напомним, что строгий карантин в столице ввели с 20 марта по 9 апреля. Но из-за резкого роста новых случаев заболевания коронавирус власти столицы решили сделать карантин более жестким.
Ограничения будут действовать на период карантина:
- будут закрыты все школы и детские сады;
- весь общественный транспорт – и наземный, и метро – работать по специальным пропускам пассажиров (исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры);
- руководители учреждений, предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу или, кому возможно, предоставить отпуска;
- заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку (они должны так были работать еще с 20 марта);
- продуктовые ярмарки прекращают работу с 1 апреля.
Стоит отметить, что зайти в общественный транспорт можно только по спецпропускам – их будут выдавать работникам предприятий, выполняющих критически важные функции (медработники, спасатели, военнослужащие, работники госструктур, ЖКХ, социальной сферы, транспорта, торговли).
С 20 марта в Киеве запрещено:
- работа учреждений культуры (закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)
работа торгово-развлекательных центров;
- проведения религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека;
- проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;
- заведения общественного питания работают только на вынос.
Локдаун продлится с 00:00 5 апреля на 00:00 16 апреля. Смягчение возможно, если Киев выйдет из “красной” зоны.
- Раньше #Буквы рассказывали, как работает общественный транспорт в Киеве в локдаун.