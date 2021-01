Хронику инаугурационного дня рассказывают #Буквы.

На инаугурации Байдена и Харрис не было Трампа, зато ее посетили четы Обама, Буш и Клинтон.

Посмотреть, как проходило принесение присяги и другие события дня инаугурации можно здесь:

01:05 – #Буквы завершают текстовую трансляцию и продолжат ее утром.

В расписании дня инаугурации остались первый брифинг Джен Псаки в качестве нового спикера Белого дома, а также выступления Байдена и Харриса.

Напоследок отметим, что это яркое событие в американской истории привело к всплеску на рынке акций. Биржевые индексы выросли, а акции отдельных компаний подскочили до рекордных отметок.

00:50 – Джо Байден подписал свои первые президентские указы.

“Я думаю, что некоторые вещи, которые мы собираемся сделать, будут смелыми и жизненно важными, и у нас нет времени другого времени, чтобы начинать, кроме как сегодня. Впереди долгий путь. Это всего лишь исполнительные действия. Но нам понадобится законодательство для многих из них, которое мы собираемся разработать”, – прокомментировал он.

Эти указы направлены на выполнение его предвыборных обещаний и противоречащих позиции Трампа.

00:30 – Тем временем Джо Байден впервые попал в Овальный кабинет. Там его, как сообщалось, ждало письмо от Дональда Трампа.

По словам Байдена, это было “очень щедрое письмо”. О его содержании президент отказался говорить до тех пор, пока не обсудит его с Трампом лично.

23:50 – Камала Харрис прибыла в Сенат, чтобы привести к присяге троих новых сенаторов. Это первый ее визит в Капитолий после вступления в должность.

Речь идет о Джоне Оссоффе, Рафаэле Уорноке из Джорджии и Алексе Падильи из Калифорнии. Оссофф — самый молодой сенатор-демократ после Байдена (тот вступил в должность в 30, Оссофф в 33).

На этом первенства, отмеченные сегодня, не исчерпались. Оссофф — первый еврей-сенатор из Джорджии, а Уорнок — первый темнокожий сенатор штата. Падилья — первый калифорнийский сенатор-латиноамериканец.

23:00 – Бывший ведущий Daily Show и комик Джон Стюарт открыл “виртуальный парад по Америке”, организованный инаугурационным комитетом президента Байдена.

Он по очереди представляет разных людей изо всех уголков США. Первым был представлен Джейсон Кэмпбелл из Орегона, один из врачей, работающих на передовой борьбы с коронавирусом. Он также известен, как врач-звезда TikTok.

22:55 – 46-й президент США впервые зашел в Белый дом в новом статусе.

Определенную часть пути в Белый дом Байден и его семья преодолели на президентских авто. Другую часть — пешком. На этом пути Байден несколько раз останавливался, чтобы поприветствовать мэра округа Колумбия Мюриэл Баузе и журналистов.

В 22:55 Байден и члены его семьи впервые вошли в Белый дом, как семья президента. Следом такой же путь проделала семья Харрис.

Параллельно проходит виртуальный президентский парад, который транслируют телеканалы во всех штатах.

22:04 – Тем временем #Буквы перевели инаугурационную речь Байдена и изложили основные тезисы президента. Читать — по ссылке.

21:45 – Байден поехал на Арлингтонское национальное кладбище на церемонию возложения венков к Могиле Неизвестного солдата. Вместе с ним — супруги Обама, Буш и Клинтон.

21:15 – Джо Байден, Джилл Байден, Камала Харрис и Дуг Емхофф приняли участие в смотровом марше военных.

Это — традиция, изображающая мирную передачу власти новому главнокомандующему. Впрочем предыдущий гавнокомандующий, как известно, не присутствовал на инаугурации. Это произошло впервые за 1,5 века.

В этом году в традиционное событие внесли коррективы из-за пандемии: участники были в масках и соблюдали дистанцию.

20:59 – Перед тем, как уйти с должности, бывший президент Дональд Трамп подписал меморандум, который продлеевает защиту всех его детей спецагентами Секретных служб США. Защита продлена на шесть месяцев, информирует CNN.

Обычно защита применяется к детям в возрасте до 16 лет, но подписав меморандум, Секретная служба США сможет обеспечить ее для взрослых детей бывшего президента.

20:48 – Мировые лидеры поздравляют Байдена с инаугурацией. В частности, приветствия направили премьер-министр Японии Йосихиде Суга, президент Чили Себастьян Пиньера, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, премьер-министр Пакистана Имран Хан, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также Папа Римский Франциск.

“Пусть американский народ под вашим руководством продолжает черпать силу из высоких политических, этических и религиозных ценностей, которые вдохновляли нацию с момента ее основания. В то время, когда серьезные кризисы, с которыми сталкивается наша человеческая семья, требуют дальновидных и единых реакций, я молюсь, чтобы ваши решения руководствовались заботой об обществе, которое отличается настоящей справедливостью и свободой, а также безупречным уважением прав и достоинства каждого человека, особенно бедных, уязвимых и тех, кто не имеет голоса”, – написал в поздравлении понтифик.

20:42 – Многие республиканские законодатели высоко оценили речь Байдена и его осуществление переходного периода, передает CNN.

Митт Ромни сказал журналистам, что выступление Байдена было “очень мощным”, тогда как сенатор Пэт Тооми поприветствовал призыв Байдена к единству.

Сенатор Лиза Мурковси сказала, что замечания Байдена были сделаны точно и он сказал о том, “что нам нужно”.

Сенатор Сьюзен Коллинз сказала, что Байден “поразил правильными призывами к единству, к тому, чтобы мы собрались, чтобы перестали рассматривать друг друга как противников, а скорее как американцев”, и она “готова сотрудничать с ним для продвижения общих целей”.

Коллинз говорит, что Республиканская партия “остается единой вокруг определенных принципов, которые выходят за рамки определенных личностей”.

20:39 – Байден участвует в церемонии подписания документов в Капитолии.

Президент Байден подпишет три документа, находясь в Президентской комнате:

провозглашение Дня инаугурации;

кандидатуры на должности кабинета;

кандидатуры на должности подкабинета.

После этой церемонии Байден рассмотрит готовность войск на восточном фронте Капитолия. В этом событии будет представлена ​​каждая военная отрасль.

Затем он поедет на Арлингтонское национальное кладбище на церемонию возложения венков к Могиле Неизвестного солдата. К Байдену присоединятся бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон, а также бывшие первые леди Мишель Обама, Лора Буш и Хиллари Клинтон.

20:05 – Президент Джо Байден впервые написал твит в своем аккаунте @POTUS после церемонии инаугурации.

“Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет, чтобы сразу приступить к работе, осуществляя решительные действия и оказывая немедленную помощь американским семьям”, – написал он.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families. — President Biden (@POTUS) January 20, 2021

19:54 – Вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуг Емхофф провели бывшего вице-президента Майка Пенса и его жену Карененс вниз по лестнице Капитолия США после церемонии инаугурации.

Они говорили и смеялись.

19:45 – Тем временем президент Украины Владимир Зеленский пригласил Байдена в Киев.

“Наблюдая за инаугурацией нового президента США в офисе на Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена во хорошо знакомом Киеве. Я уверен, что наши отношения улучшатся”, – написал Зеленський.

Watching the inauguration of the new US President in the new office on Bankova St. I’ll be glad to welcome @JoeBiden in the well-known Kyiv. I’m sure our relations will be enhanced 🇺🇦 🇺🇸 pic.twitter.com/OZNMejEJ3l — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2021

19:43 – Инаугурация президента Байдена и вице-президента Камалы Харрис только что завершилась.

Сейчас состоится инаугурации парад – хотя он будет в основном виртуальным. Байден и Харрис будут иметь президентское сопровождение с 15-й улицы в Белый дом, включая армейский оркестр США, Почетную гвардию Объединенной службы и командующего гвардейским и барабанным корпусом Файф.

19:35 – Во время своего инаугурационного обращения президент Джо Байден попросил американцев провести минуту молчания для более 400 000 людей, погибших во время пандемии коронавируса.

“В своем первом выступлении в должности президента я хотел бы попросить вас присоединиться ко мне минутой молчаливой молитвы, чтобы вспомнить всех, кого мы потеряли в прошлом году от пандемии”, – сказал Байден.

19:31 – Вице-президент Камала Харрис несколько минут назад прислала свой первый твит с аккаунта @VP.

“Готовая служить“, – написала Харрис.

Ready to serve. — Vice President Kamala Harris (@VP) January 20, 2021

19:29 – Байден обещает быть президентом “для всех американцев”, в том числе и для тех, кто не пришел поддержать его на инаугурации.

“Я буду бороться так же сильно тех, кто меня не поддержал, как и тех, кто поддержал”, – сказал Байден.

19:12 – Дженнифер Лопес исполнила “America the Beautiful”.

19:03 – Джо Байден принял присягу . Он поклялся голове Верховного суда Джону Робертсу . В обеденное время Байден официально станет 46- м президентом США.

“Я, Джозеф Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов”, – сказал Байден, подняв правую руку и положив левую руку на Библию.

18:55 – Камала Харрис только что принесла присягу. Харрис официально станет первой женщиной и первой чернокожей на этом посту. Ей поклялась судья Верховного суда Соня Сотомайор.

18:49 – Леди Гага исполнила национальный гимн США.

18:43 – Президент Трамп и первая леди приземлились во Флориде. Трамп провел короткую церемонию прощания в Объединенной базе Эндрюс. Коротко, без сценария, он пообещал “всегда сражаться” и пожелал администрации Байдена “большой удачи”.

“Вы удивительные люди. Это большая, великая страна. Для меня самая большая честь и привилегия быть вашим президентом”, – сказал Трамп.

18:36 – Майк Пенс также оставил поздравительную ноту для Камалы Харрис. Текст записки не разглашается. К слову, Пенс и Харрис поговорили по телефону на прошлой неделе.

Пенс прибыл на инаугурацию.

18:33 – Судьи SCOTUS прибыли в Капитолий. Верховный судья Джон Робертс принесет присягу Джо Байдену как 46 президенту США. Судья Соня Сотомайор принесет присягу Камале Харрис в должности вице-президента.

18:26 – Также на инаугурацию прибыли бывший президент Билл Клинтон и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Через несколько минут также были пришли бывший президент Джордж Буш и бывшая первая леди Лора Буш, бывший президент Барак Обама и бывшая первая леди Мишель Обама.

Самый старший президент Джимми Картер, которому 96 лет, на церемонии не ожидается.

18: 18 – “Я люблю тебя, Джилли, и я очень благодарен за то, что ты со мной в начале предстоящего путешествия”, – Байден трогательно обратился к супруге.

I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

18:11 – Тем временем законодатели и VIP-гости занимают свои места у Капитолия.

18:07 – Избранный президент Джо Байден только что прибыл в Капитолий США со своей женой Джилл Байден.

Избранный вицепрезидент Камала Харрис и ее муж Дуг Емгофф также поднимались по лестнице Капитолия США рядом с Байденом.

18:03 – На церемонию инаугурации Харрис проведет Юджин Гудман, сотрудник полиции Капитолия, который самостоятельно остановил толпу во время беспорядков. Помощник Байдена заявил, что Гудман получил новую должность. Он будет сопровождать Харрис в роли исполняющего обязанности заместителя сержанта Палаты вооруженных сил.

17:15 – Джо Байден станет самым старшим президентом в истории США, который принял присягу. Самым молодым считается Теодор Рузвельт, который принес присягу в 42 года, сообщает издание The New York Times.

17:11 – Мелания Трамп оставила Джилл Байден “короткую поздравительную открытку”, сообщает источник CNN. Непонятно, где оставили эту открытку, а также ее содержание.

Президент Трамп также оставил короткое письмо для избранного президента.

17:07 – Тем временем Байден в предвкушении своей инаугурации опубликовал эмоциональный твит.

“Это новый день для Америки”, – написал он.

It’s a new day in America. — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

17:02 – День инаугурации Байдена впервые за три десятилетия будет солнечным. Последний раз такая погода была во время инаугурации Билла Клинтона.

Однако синоптики прогнозируют, что этот день будет чрезвычайно ветреным и холодным. Ожидается 9 градусов по Цельсию.

Кстати, во время инаугурации Трампа в 2017 году было еще холоднее – +7 градусов по Цельсию. Однако тогда шел дождь.

16:18: Трамп отказался от традиционной речи, которая демонстрирует любезную риторику бывшего президента и мирный переход власти. Эту речь Трамп должен был произнести после прибытия на базу Эндрюс во Флориде.

Однако политик отказался это делать после того, как прочитал подготовленный помощниками текст утром 20 января. На базе Эндрюс демонтировали телесуфлеры. Текст речи неизвестен.

16:10 – По данным CNN, последнюю ночь в Белом Доме Трамп провел в окружении семьи. Он подписывал последние указы о помиловании. Вместе с ним была дочь Иванка Трамп. Она несколько раз звонила помилованным.

Чувствовалось “горькое наслаждение”. Отмечается, что Трамп даже чувствовал облегчение, поскольку ослаблялось давления на него как президента.

Он покинул Белый дом с Меланией на вертолете и полетел в солнечную Флориду на базу Эндрюс. На инаугурации его не будет. Иванка Трамп и Джаред Кушнер не присоединились к ним.

President Trump and Melania depart the White House pic.twitter.com/jk6AK3QNi8 — Axios (@axios) January 20, 2021

15:06 – как сообщает телеканал Fox News, сегодня Джо Байден подпишет 17 законодательных актов, приказов об отмене некоторых указов Трампа. Байден прекратит финансирование строительства стены с Мексикой. Байден считает, что есть лучший способ потратить эти деньги. Байден подпишет документ о присоединении к Парижскому климатическому соглашению. Напомним, что администрация Трампа официально вышла из соглашения в прошлом году.

Байден также подпишет распоряжение о “восстановлении и поддержании общественного доверия и правительства” и обяжет каждого представителя исполнительной власти подписать “клятву этики”, которая гарантирует, что сотрудники будут действовать в интересах американского народа, а не для личной выгоды.

15:00 – 8 декабря 2015 года состоялось выступление вице-президента США Джо Байдена перед народными депутатами Украины. Тогда Байден заявил, что США никогда не признают аннексию Крыма, а также заверил в том, что США и в дальнейшем будут финансировать проведение структурных реформ в Украине.

#Буквы напоминают, о чем же еще говорил Джо Байден народным депутатам.

14:48 – в Белый дом кроме Джо Байдена и его жены заедут еще их собаки – овчарки Мейджор и Чемп. У предшественника Байдена – Дональда Трампа – не было домашних животных.

No matter how you’re celebrating this year, Champ and Major wish you a Merry Christmas. pic.twitter.com/SrZBT4vmpP — Joe Biden (@JoeBiden) December 24, 2020

14:40 – 19 января президент США Дональд Трамп обратился к американцам с прощальной речью. Немалую часть своей речи Трамп посвятил тому, чтобы подвести итоги 4 лет своего президентства. На протяжении своей 19-минутной речи Трамп неоднократно обращался к новому президенту и его команде, однако имя Джо Байдена ни разу не прозвучало.

Трамп пожелал новой администрации удачи.

14:24 – подробное расписание инаугурации дня 46-го президента США по ссылке.

14:14 – певица Дженнифер Лопес у Капитолия сфотографировалась с военными.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

14:05 – на официальной церемонии певица Леди Гага исполнит гимн США. В своем Instagram она опубликовала фото из Капитолия.

14:00 – Байден и Харрис почтили память 400 000 американцев, которые умерли от коронавируса.

Tonight, in Washington, D.C. and across the nation, we came together to honor the over 400,000 Americans we’ve lost to COVID-19. The last year has tested us in unimaginable ways, but now it’s time we begin to heal and overcome — together. pic.twitter.com/DuWhN1xjNO — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021



13:50 – Министерство обороны США согласилось предоставить до 25 000 военнослужащих для поддержки правопорядка во время инаугурации президента Джо Байдена, которая состоится 20 января.