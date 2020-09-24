В Украине за прошедшие сутки от осложнений, спровоцированных коронавирусом COVID-19, умерли 52 человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Он уточнил, что это второй летальный случай среди детей за все время эпидемии в Украине.

“За минувшие сутки заболели 3372 человека. Из них 242 ребенка, а также 172 медицинских работника. Были госпитализированы 685 человек. За последние сутки в Украине зафиксированы 52 летальных случая, среди них один ребенок. Это второй смертельный случай среди детей за все время пандемии“, – рассказал Степанов.

Он добавил, что выздоровели за сутки 1788 пациентов, что является “приятным рекордом”.

“За все время пандемии такого количества выздоровевших у нас еще не было”, – отметил глава МОЗ.

Степанов также проинформировал, что всего за время эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили у 188 106 человек: из них 12 400 – дети, а 14 337 – медики.

(На видео – с 3:00)