Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
Он уточнил, что это второй летальный случай среди детей за все время эпидемии в Украине.
“За минувшие сутки заболели 3372 человека. Из них 242 ребенка, а также 172 медицинских работника. Были госпитализированы 685 человек. За последние сутки в Украине зафиксированы 52 летальных случая, среди них один ребенок. Это второй смертельный случай среди детей за все время пандемии“, – рассказал Степанов.
Он добавил, что выздоровели за сутки 1788 пациентов, что является “приятным рекордом”.
“За все время пандемии такого количества выздоровевших у нас еще не было”, – отметил глава МОЗ.
Степанов также проинформировал, что всего за время эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили у 188 106 человек: из них 12 400 – дети, а 14 337 – медики.
(На видео – с 3:00)
- С 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.
- Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила ограничения в регионах с красным уровнем эпидемической опасности с учетом предложений региональных комиссий. Они установлены с 00:00 часов 22 сентября 2020 года.