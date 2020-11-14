13 ноября бизнесмен из Краматорска Евгений Васили, который построил ресторанный бизнес в Киеве, заявил о давлении со стороны правоохранительных органов. После нескольких штрафов ему пришлось закрыть бар "Сплетни" и искать меньшее помещение для своего бизнеса.

#Буквы рассказывают, кто такой Васили и как он связан со “Слугой народа”.

ЗЕкандидат и его политические амбиции

Биография Евгения Васили слишком идеальна для политического будущего. Мужчина с семьей в разгар боевых действий на Донбассе переехал в Киев. Здесь он успешно открыл бизнес, который приносил неплохую прибыль.

После избрания президентом Владимира Зеленского все амбициозные и не слишком квалифицированные люди массово хлынули в политику и присоединились к политической силе “Слуга народа”. Васили не стал исключением.

В 2019 году Евгения Васили представили как кандидата по мажоритарному округу №48 в родном для него Краматорске.

Похоже, бизнесмен активно влился в политическую деятельность. В сети немало его фото с избирателями и известными политиками от монобильшенства. На фоне всеукраинской зеленой лихорадки Васили имел все шансы для того, чтобы попасть в Раду.

Буквально в день объявления “Слугой народа” кандидатов-мажоритарщиков на популярном Youtube-канале “Зе Интервьюер” в первой серии о переселенцах вышло интервью с Евгением Васили. Вряд ли, это было случайно.

“От голоса каждого зависит – будем ли мы жить в мирной и богатой стране или вновь наступим на те же грабли”, – громко заявлял Васили во время предвыборной кампании.

Фиаско и разочарования

Похоже, жители Краматорска не поверили Васили, поэтому выборы он проиграл своему конкуренту – самовыдвиженцу Максиму Ефимову.

За Васили проголосовало 15,61% избирателей, а за его конкурента – 54,88%.

Очевидно, бизнесмен разочаровался и решил завершить свою политическую карьеру, даже не начав ее.

От любви до ненависти…

Не прошло и года, как Васили открыто заявил о своем протесте власти и лично президенту. На отчаянный шаг его побудили проблемы с бизнесом. Так, 13 ноября на странице Васили в Facebook появился гневный пост.

Бизнесмен заявил, что его бар “Сплетни” закрывается, ведь он больше не может арендовать такое большое помещение. Васили пожаловался, что в его заведение начали регулярно наведываться правоохранительные органы и “безосновательно” штрафовать на 50 тысяч гривен.

Свою публикацию Васили сопровождал фото, на котором он, его жена и сын позируют голыми, прикрывая свои интимные места.

“Это поступки действующей власти, которые о многом говорят … Я хотел записать видеообращение, но Юля (жена, – ред.) сказала, что, зная мою эмоциональность, в какой-то момент я начну жестикулировать и все увидят мой член … Если откровенно, то я не против показать свой член Владимиру Александровичу и всей этой “гребаный” шайке из Кабмина, но я воздержусь … Пока воздержусь “, – написал Васили.

Удивительно, как Евгений быстро возненавидел власть, частью которой так мечтал стать годом ранее. К слову, на момент публикации этого материала Васили удалил свой скандальный пост.