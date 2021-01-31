Митинг в Вашингтоне, предшествовавший беспорядкам 6 января в Капитолии, был организован и профинансирован небольшой группой, в которую входил главный сборщик средств кампании Трампа и донор, при содействии крайне правого телеведущего Алекса Джонса.

Об этом пишет американское издание Wall Street Journal.

Джонс лично пообещал выделить более 50 000 долларов для запланированного на 6 января мероприятия в обмен на гарантированное “место для выступления на высшем уровне по своему выбору”.

Сообщается, что около 300 000 долларов на финансирование митинга выделила Джули Дженкинс Фанселли, одна из основных спонсоров кампании Трампа и наследница сети Publix Super Markets Inc. На ее деньги была профинансирована львиная доля митинга на Ellipse, где выступил Трамп. Всего на организацию ушло около 500 000 долларов.

Митинг на Ellipse, на котором президент Трамп призвал своих сторонников пройти маршем к Капитолию США, был законным и ненасильственным. Но это послужило отправной точкой для многих сторонников, отправившихся и штурмовавших Капитолий.

Ранее были раскрыты некоторые подробности о финансировании и организации мероприятия Ellipse.

Солянка из разных сторонников Трампа планировала различные мероприятия 6 января. Некоторые из них во главе с поддерживающими Трампа “Женщины за Америку прежде всего” помогали координировать мероприятие Ellipse; другая группа провела митинг накануне вечером. Еще одна группа, организованная крайне правым активистом и лидером движения “Остановить воровство” Али Александром, планировала протест у здания Капитолия.

В своем заявлении Александр сказал, что девиз “Остановить воровство” – был “мирным, но шумным”, что насилие в Капитолии не было спланировано его группой, и подчеркнул, что ни один из его призывов не провоцирует насилие. Кроме того, Александр и Джонс заявили, что они пытались помешать протестующим войти в Капитолий и пытались снизить эскалацию беспорядков. Ни одному из них не были предъявлены обвинения в проступках.

Начиная с середины декабря Александр начал публиковать планы “марша и мирного захвата округа Колумбия с помощью #StopTheSteal”. Об этом сообщил Девин Бургхарт, руководитель организации, отслеживающей экстремистские группы. Дональд Трамп 19 декабря через Twitter призвал своих сторонников приехать 6 января на акции протеста, которые, по его словам, будут “дикими”.

Али Александр создал веб-сайт под названием WildProtest.com, написав: “Мы, народ, должны выйти на лужайку Капитолия США, ступить и сказать Конгрессу #DoNotCertify 6 января!” После беспорядков сайт был отключен.

Представительница организации “Женщины за Америку прежде всего” подала заявку на разрешение провести отдельный митинг сразу после инаугурации в январе, но, по словам организаторов, мероприятие было перенесено на 6 января после твита Трампа 19 декабря.

Сообщается, что Фанчелли пожертвовала более 980 000 долларов на совместный счет кампании Трампа и Республиканской партии в ходе избирательного цикла 2020 года.