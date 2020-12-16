Расходы на Зеленского и ОПУ выросли на 357 млн грн по сравнению с 2020 годом

Расходы на содержание Зеленского и Офиса президента выросли на 357 млн гривен по сравнению с 2020 годом.

Об этом говорится в госбюджете на 2021.

В 2021 году расходы на содержание Офиса президента вырастут на 39,4%, Офиса генпрокурора – на 46%, Государственного бюро расследований – на 67%. Даже на Государственную фискальную службу, которая сейчас находится в стадии ликвидации, в 2021 году планируют потратить 1320000000 грн – на 42% больше, чем в 2020 году.

Расходы общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году составят 1 млрд 266 800 000 гривен (909 млн 58 тыс. 700 гривен). Это чуть больше, чем 357 млн ​​грн.

С общего фонда на секретариат Кабинета Министров направят 1 млрд 106 500 000 гривен. Это на 15,4% больше, чем в 2020 году (959 075,0 тысяч гривен).

Расходы на аппарат Верховной Рады в 2021 году составят 2 млрд 529 700 000 гривен. Это на 24,1% больше, чем в 2020 году.

Курс доллара в Украине в 2021 году составит 29,1 грн.

Напомним, что по результатам голосования проект закона о Государственном бюджете Украины на 2021 был принят во втором чтении 290 голосами и 289 голосами “за” – в целом.